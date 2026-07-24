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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Сикорский сделал прогноз относительно Путина: Эта зима может стать последней надеждой

Москва в войне с Киевом истощает свои резервы, ближайшая зима может стать последней надеждой Путина сломить сопротивление украинцев, считает глава МИД Польши.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Радослав Сикорский

Радослав Сикорский / © Associated Press

Следующая зима может стать последней надеждой российского диктатора Владимира Путина сломать Украину из-за истощения ресурсов России.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире TVP info.

Министр обратил внимание на экономические проблемы России. По его словам, только за первое полугодие этого года Москва продала 44 тонны золота из своих резервов — больше всего за всю историю, что, по его мнению, свидетельствует о постепенном исчерпании ресурсов страны.

«Это означает, что в России заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней надеждой Путина сломать Украину. А в наших интересах, чтобы Украина не только выстояла, но и победила в этой войне», — сказал он.

Сикорский также отметил, что Путин наступает, продолжает бомбардировки, и именно он враг и для Польши, и для Украины, а не Варшава и Киев для друг друга.

«Каждый раз в истории, начиная с XVII века, российская агентура натравливала нас на украинцев. Мы не можем быть геополитическими простаками и не понимать эту логику», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Сикорский скептически оценил встречу госсекретаря США Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. По его словам, эти переговоры не принесли никаких ощутимых результатов.

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Дата публикации
Количество просмотров
732
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