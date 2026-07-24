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Сикорский сделал прогноз относительно Путина: Эта зима может стать последней надеждой
Москва в войне с Киевом истощает свои резервы, ближайшая зима может стать последней надеждой Путина сломить сопротивление украинцев, считает глава МИД Польши.
Следующая зима может стать последней надеждой российского диктатора Владимира Путина сломать Украину из-за истощения ресурсов России.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире TVP info.
Министр обратил внимание на экономические проблемы России. По его словам, только за первое полугодие этого года Москва продала 44 тонны золота из своих резервов — больше всего за всю историю, что, по его мнению, свидетельствует о постепенном исчерпании ресурсов страны.
«Это означает, что в России заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней надеждой Путина сломать Украину. А в наших интересах, чтобы Украина не только выстояла, но и победила в этой войне», — сказал он.
Сикорский также отметил, что Путин наступает, продолжает бомбардировки, и именно он враг и для Польши, и для Украины, а не Варшава и Киев для друг друга.
«Каждый раз в истории, начиная с XVII века, российская агентура натравливала нас на украинцев. Мы не можем быть геополитическими простаками и не понимать эту логику», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что Сикорский скептически оценил встречу госсекретаря США Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. По его словам, эти переговоры не принесли никаких ощутимых результатов.