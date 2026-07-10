Конфликт из-за УПА: Сикорский рассказал о неудавшейся попытке повлиять на Зеленского

Радослав Сикорский. / © Associated Press

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Польша якобы в течение двух недель пыталась убедить президента Украины Владимира Зеленского сменить название одного из военных подразделений, названного в честь героев УПА. Впрочем, безуспешно.

Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский и интервью RMF FM.

По его словам, враги воспользовались этим напряжением между Варшавой и Киевом, а также «раздуванием эмоций вокруг исторических трагедий».

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«Российская агентура буквально пытается разжечь польско-украинские страсти. Миллионы троллей в Интернете делают свое дело. Мы знаем, кто этому радуется. Пан Медведев, пани Захарова, нас к этому подстрекают. Поэтому предлагаю задуматься, ведь с 17 века споры, преступления или польско-украинские конфликты всегда служили нашему врагу», — сказал Сикорский.

Министр выразил мнение, что именно Украина больше нуждается в Польше как в случае войны с Россией, так и в процессе вступления в Европейский Союз.

«Мы должны были внести определенные изменения, чтобы привести законодательство в соответствие с европейскими стандартами, прежде чем стали членом ЕС, и то же ожидает Украины», — заявил глава польского МИД.

Сикорский предупреждал, что Россия планирует новые провокации. В частности, подчеркнул он, Москва «ведет гибридную и кибервойну как против Франции, так и против Польши».

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Между тем эксомандир польского спецподразделения GROM, генерал Роман Полько выразил мнение, что россияне могут притворяться украинцами для осуществления провокаций в Польше. Среди возможных сценариев — атаки на объекты критической инфраструктуры, диверсии и отключения электроэнергии.

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