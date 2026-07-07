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Руководителя канцелярии Навроцкого внесли в базу "Миротворец": какая причина
В канцелярии президента Польши западные области Украины назвали «Восточной Малопольшей» — термином, который использовался в Польше в межвоенный период в отношении украинских земель.
Главу Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнева Богуцкого внесли в базу сайта «Миротворец».
Об этом свидетельствуют данные центра «Миротворец».
Польского чиновника официально назвали «антиукраинским пропагандистом». Досье Богуцкого уже доступно на портале.
Эксперты центра выделили несколько ключевых причин для такого решения:
посягательство на суверенитет Украины
попытки взорвать территориальную целостность государства
участие в актах гуманитарной агрессии
манипуляция фактами для разжигания вражды между поляками и украинцами
Отметим, скандал возник после заявления Богуцкого, распространенного польским агентством PAP. Комментируя вопрос Волынской трагедии и отношение к фигуре Степана Бандеры, глава канцелярии президента Польши заявил, что, по мнению польских властей и значительной части общества, «прославление Бандеры и его последователей» не отвечает европейским и трансатлантическим ценностям. В то же время, он использовал формулировку «Восточная Малопольща» относительно западных регионов Украины.
Напомним, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский написал письмо своим однопартийцам, в котором вновь высказался против вступления Украины в Евросоюз, пока Киев не изменит историческую политику.