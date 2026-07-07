ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
454
Время на прочтение
1 мин

Руководителя канцелярии Навроцкого внесли в базу "Миротворец": какая причина

В канцелярии президента Польши западные области Украины назвали «Восточной Малопольшей» — термином, который использовался в Польше в межвоенный период в отношении украинских земель.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Збигнев Богуцкий

Збигнев Богуцкий / © Getty Images

Главу Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнева Богуцкого внесли в базу сайта «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные центра «Миротворец».

Польского чиновника официально назвали «антиукраинским пропагандистом». Досье Богуцкого уже доступно на портале.

Эксперты центра выделили несколько ключевых причин для такого решения:

  • посягательство на суверенитет Украины

  • попытки взорвать территориальную целостность государства

  • участие в актах гуманитарной агрессии

  • манипуляция фактами для разжигания вражды между поляками и украинцами

Отметим, скандал возник после заявления Богуцкого, распространенного польским агентством PAP. Комментируя вопрос Волынской трагедии и отношение к фигуре Степана Бандеры, глава канцелярии президента Польши заявил, что, по мнению польских властей и значительной части общества, «прославление Бандеры и его последователей» не отвечает европейским и трансатлантическим ценностям. В то же время, он использовал формулировку «Восточная Малопольща» относительно западных регионов Украины.

Напомним, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский написал письмо своим однопартийцам, в котором вновь высказался против вступления Украины в Евросоюз, пока Киев не изменит историческую политику.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
454
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie