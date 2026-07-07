Руководителя канцелярии Навроцкого внесли в базу "Миротворец": какая причина

Збигнев Богуцкий / © Getty Images

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Главу Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнева Богуцкого внесли в базу сайта «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные центра «Миротворец».

Польского чиновника официально назвали «антиукраинским пропагандистом». Досье Богуцкого уже доступно на портале.

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Эксперты центра выделили несколько ключевых причин для такого решения:

посягательство на суверенитет Украины

попытки взорвать территориальную целостность государства

участие в актах гуманитарной агрессии

манипуляция фактами для разжигания вражды между поляками и украинцами

Отметим, скандал возник после заявления Богуцкого, распространенного польским агентством PAP. Комментируя вопрос Волынской трагедии и отношение к фигуре Степана Бандеры, глава канцелярии президента Польши заявил, что, по мнению польских властей и значительной части общества, «прославление Бандеры и его последователей» не отвечает европейским и трансатлантическим ценностям. В то же время, он использовал формулировку «Восточная Малопольща» относительно западных регионов Украины.

Напомним, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский написал письмо своим однопартийцам, в котором вновь высказался против вступления Украины в Евросоюз, пока Киев не изменит историческую политику.

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