Помешает ли Польша вступлению Украины в Евросоюз: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на поддержку всех стран-членов Европейского Союза по вопросу будущего членства Украины, в частности Польши и Венгрии. По его словам, даже сложные моменты в отношениях с соседями не могут стать препятствием для евроинтеграции.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Дублине по случаю начала председательства Ирландии в ЕС.

Украина выполнила все требования Брюсселя

Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все требования, которые предъявлял Брюссель для продвижения переговоров по вступлению в Евросоюз.

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«Несмотря на Орбана и все остальное, мы сделали все. Я надеюсь, что Петер Мадяр это поддерживает. Я также надеюсь, что польское правительство это поддерживает. Важно понимать: когда у нас есть правила — не просто политические эмоции, а правила, мы должны делать то, что должны сделать», — заявил президент.

По словам Зеленского, Украина проводила необходимые реформы в условиях полномасштабной войны, одновременно защищая не только свою территорию, но и безопасность европейского континента.

Президент также прокомментировал возможное влияние украино-польских противоречий на путь Украины в ЕС. Он отметил, что между странами могут оставаться сложные исторические вопросы, но они не должны определять будущие отношения.

«У нас есть определенные сложности в нашей истории. Но большинство стран в истории испытывают трудности в прошлом. Однако сейчас мы живем в настоящем, имеем агрессию против нас, и мы должны быть едиными», - сказал Зеленский.

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Он добавил, что Украина сегодня фактически защищает общую европейскую безопасность, поэтому страны должны искать решения, позволяющие двигаться вперед.

«Мы защищаем ЕС, мы должны думать о безопасности наших народов в будущем. Ответы можно найти на любые вопросы, если мы готовы быть сильными соседями и действительно хотим найти их», — подчеркнул глава государства.

Отдельно Зеленский упомянул о Конференции по восстановлению Украины, которая прошла в польском Гданьске. По его словам, это мероприятие продемонстрировало поддержку Киева со стороны польских властей и бизнеса.

Президент отметил, что участие в конференции приняли тысячи представителей компаний и международных партнеров, проявивших интерес к будущим проектам обновления Украины.

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Между тем, руководство России категорически отказывается от завершения войны, несмотря на готовность украинской стороны к содержательным переговорам, о чем заявил президент Украины. Зеленский призвал граждан Украины быть максимально осторожными и не игнорировать угрозу безопасности в ближайшие часы.

Военные эксперты также предупреждают о возможном массированном комбинированном ударе России по Украине в ночь на 2 июля.

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