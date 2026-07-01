Чи завадить Польща вступу України до Євросоюзу: Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на підтримку всіх країн-членів Європейського Союзу в питанні майбутнього членства України, зокрема Польщі та Угорщини. За його словами, навіть складні моменти у відносинах із сусідами не мають стати перешкодою для євроінтеграції.

Про це глава держави сказав під час пресконференції у Дубліні з нагоди початку головування Ірландії в ЄС.

Україна виконала всі вимоги Брюсселя

Зеленський наголосив, що Україна виконала всі вимоги, які висував Брюссель для просування переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

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«Незважаючи на Орбана і на все інше ми зробили все. Я сподіваюся, що Петер Мадяр це підтримує. Я так само сподіваюся, що польський уряд це підтримує. Важливо розуміти: коли у нас є правила — не просто політичні емоції, а правила — ми маємо робити те, що повинні зробити», — заявив він.

За словами Зеленського, Україна проводила необхідні реформи в умовах повномасштабної війни, одночасно захищаючи не лише власну територію, а й безпеку європейського континенту.

Президент також прокоментував можливий вплив українсько-польських суперечностей на шлях України до ЄС. Він зазначив, що між країнами можуть залишатися складні історичні питання, однак вони не повинні визначати майбутні відносини.

«У нас є певні труднощі в нашій історії. Але більшість країн в історії має труднощі в минулому. Однак зараз ми живемо в сьогоденні, маємо агресію проти нас, і ми маємо бути єдиними», — сказав він.

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Зеленський додав, що Україна сьогодні фактично захищає спільну європейську безпеку, тому країни мають шукати рішення, які дозволять рухатися вперед.

«Ми захищаємо ЄС, ми маємо думати про безпеку наших народів у майбутньому. Відповіді можна знайти на будь-які питання, якщо ми готові бути сильними сусідами і справді хочемо їх знайти», — підкреслив він.

Окремо глава держави згадав про Конференцію з відбудови України, яка відбулася у польському Ґданську. За його словами, цей захід продемонстрував підтримку Києва з боку польської влади та бізнесу.

Президент зазначив, що участь у конференції взяли тисячі представників компаній і міжнародних партнерів, які виявили інтерес до майбутніх проєктів з відновлення України.

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Тим часом керівництво Росії категорично відмовляється від закінчення війни попри готовність української сторони до змістовних перемовин, про що заявив президент України. Він закликав громадян України бути максимально обережними та не ігнорувати загрози безпеці в найближчі години.

Військові експерти також попереджають про можливий масований комбінований удар Росії по Україні в ніч проти 2 липня.

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