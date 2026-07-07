Семь тревожных сигналов, что вашему организму критически не хватает магния: проверьте, есть ли они у вас

Как понять, что не хватает магния / © pexels.com

Реклама

Специалисты отмечают, что дефицит магния может развиваться постепенно, поэтому важно вовремя заметить первые симптомы. Рассказываем о наиболее распространенных признаках, которые могут свидетельствовать о недостатке этого важного минерала.

Постоянная усталость и нехватка энергии

Если даже после полноценного сна вы чувствуете истощение, причиной может быть нехватка магния. Этот минерал помогает клеткам вырабатывать энергию, поэтому его дефицит нередко проявляется слабостью, быстрой утомляемостью и снижением работоспособности.

Хотя усталость может быть связана со многими факторами, если она сопровождается другими симптомами, следует обратить внимание на уровень магния.

Реклама

Судороги и мышечные спазмы

Одним из наиболее характерных признаков дефицита магния считаются самопроизвольные сокращения мышц. Судороги могут возникать в ногах, икрах или стопах, особенно ночью или после физической нагрузки.

Магний помогает мышцам нормально сокращаться и расслабляться. Когда его не хватает, нервные импульсы могут передаваться неправильно, что и провоцирует спазмы.

Нарушение сна

Если вам тяжело заснуть, вы часто просыпаетесь среди ночи или не чувствуете себя отдохнувшими утром, это также может быть связано с нехваткой магния.

Минерал принимает участие в работе нервной системы и способствует расслаблению организма, поэтому его достаточный уровень важен для качественного сна.

Реклама

Повышенная тревожность и раздражительность

Магний играет немаловажную роль в регуляции нервной системы. Его дефицит может сопровождаться нервозностью, повышенной тревожностью, перепадами настроения или затруднениями с концентрацией внимания.

Конечно, такие симптомы не всегда означают недостаток магния, но если возникают вместе с физическими проявлениями, это может быть одним из объяснений.

Учащенное или неравномерное сердцебиение

Магний необходим для нормальной работы сердечной мышцы. У некоторых людей его дефицит может сопровождаться ощущением перебоев в работе сердца или учащенным сердцебиением.

Если такие симптомы повторяются или сопровождаются болью в груди, одышкой или головокружением, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Реклама

Головная боль

Некоторые исследования свидетельствуют, что недостаточный уровень магния может быть связан с частыми головными болями или мигренью.

Минерал участвует в работе нервных клеток и кровеносных сосудов, потому его дефицит может влиять на появление неприятных симптомов.

Покалывание или онемение конечностей

Недостаток магния иногда сказывается на работе нервной системы, из-за чего люди могут ощущать покалывание, онемение или необычное «ползание муравьев» в руках или ногах.

Такой симптом может быть связан с другими заболеваниями, поэтому при его регулярном появлении следует проконсультироваться с врачом.

Реклама

Как пополнить уровень магния

Поддерживать нормальный уровень магния помогает сбалансированное питание. Хорошими источниками этого минерала являются:

тыквенные семена;

миндаль и кешью;

шпинат и другие листовые овощи;

фасоль и чечевица;

цельнозерновые продукты;

авокадо;

черный шоколад с высоким содержанием какао.

Если врач подтвердит недостаток магния, он может рекомендовать специальные добавки. Самостоятельно назначать их себе не стоит, ведь избыток магния также может иметь нежелательные последствия.

FAQ

Как понять, что организму не хватает магния?

Наиболее распространенными симптомами могут быть постоянная усталость, мышечные судороги, нарушения сна, раздражительность, головная боль, покалывание в конечностях или учащенное сердцебиение. Однако такие признаки могут свидетельствовать и о других состояниях, поэтому подтвердить дефицит магния может только после обследования врач.

Реклама

Какие продукты содержат больше магния?

Больше всего магния содержат тыквенные семена, миндаль, кешью, шпинат, фасоль, чечевица, цельнозерновая крупа, авокадо и темный шоколад. Регулярное употребление этих продуктов помогает поддерживать нормальный уровень магния в организме.

Новости партнеров