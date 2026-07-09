"РФ опять что-то планирует": глава МИД Польши о новых тайных намерениях Кремля

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия планирует новые провокации.

Об этом он сказал на пресс-конференции со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, передает RMF24.

Недавно разные СМИ, в частности Washington Post, сообщили, что Россия активно рассматривает возможность атак на объекты НАТО, а США предупредили союзников об этой угрозе. Сикорский ответил, что министры не комментируют отчеты разведки.

Реклама

«Но тот факт, что Россия ведет гибридную и кибервойну как против Франции, так и против Польши, не секрет», — отметил он.

«Россияне атакуют наши системы, нашу критическую инфраструктуру и используют корабли теневого флота для картографирования критической инфраструктуры. Но поджоги, атаки беспилотников и отправка эскадронов смерти для убийства врагов Владимира Путина — это враждебная деятельность. Мы ничего подобного не делаем в России», — сказал Сикорский.

Сикорский: «У нас есть достоверная информация, что россияне снова что-то планируют»

Глава польской дипломатии напомнил, что «перед вторжением в Украину Россия намеревалась совершать провокации, классические действия под чужим флагом, чтобы дать себе повод для вторжения».

Тогда службы Соединенных Штатов предупреждали об этом, и это разубедило Россию от осуществления этих провокаций, отметил глава польского МИД.

Реклама

«Сегодня вы должны доверять нам — не только мне, другие страны тоже это делают — что у нас есть достоверная информация о том, что россияне снова что-то планируют, и цель этих предупреждений — отговорить их от осуществления этих провокаций, и я надеюсь, что так и произойдет», — добавил польский министр, обращаясь к журналисту, который его спросил.

Министр иностранных дел Франции также подтвердил, что «Франция и Польша уже четыре года являются мишенью для России».

«Как нам на это реагировать? Прежде всего, сохраняя самообладание и придерживаясь нашей стратегии, которой мы придерживаемся уже четыре года: давление на Россию и подготовка к тому, что будет дальше, а именно поддержка Украины, включая финансовую и военную поддержку», — добавил французский министр.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков снова повторил пропагандистские тезисы против Украины. В комментарии российскому журналисту Павлу Зарубину он заявил, что Украине якобы грозит распад, потому что Польша якобы хочет забрать себе часть украинских земель.

Реклама

Ранее в Politico проанализировали, как Европа готовится воевать с Россией без США.

Новости партнеров