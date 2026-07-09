Новая стратегия победы: Украина планирует выиграть войну без изнурительных штурмов

Пожар на московском НПЗ после атаки 16 июня / Архивное фото

Реклама

Украинское военное командование разработало и начало реализовывать новую комплексную стратегию победы, основанную на точечном уничтожении вражеской экономики и логистики вместо изнурительных пехотных штурмов. Этот амбициозный план предусматривает критическое ослабление военного потенциала противника из-за массированных ударов по энергетической инфраструктуре, линиям снабжения и ключевым заводам по производству высокотехнологичного оружия.

Об этом пишет Foreign Policy.

"Стратегическая нейтрализация" врага

В последние месяцы подход Киева к ведению боевых действий претерпел кардинальную трансформацию. Вместо того чтобы перемалывать силы ценой огромных потерь, как это было во время летнего контрнаступления 2023 года, новая концепция получила название «стратегическая нейтрализация» военного потенциала агрессора. Эксминистр обороны Украины Андрей Загороднюк объясняет ее суть на примере Черноморского флота РФ: его не уничтожили до последнего корабля, но успешно выгнали из Севастополя с помощью морских дронов и превратили в беспомощную структуру.

Реклама

Эта же модель функционального поражения теперь применяется и в других сферах. Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар отмечает, что главная цель состоит в отрезке доходов военного бюджета РФ, создании топливного кризиса и хирургическом разрыве цепей снабжения оборонной промышленности. Это должно остановить производство высокоточного оружия и максимально сохранить жизнь украинских военных.

Удары по НПЗ и новейший арсенал

Отдельное внимание в новой стратегии уделяется безжалостному уничтожению российских нефтеперерабатывающих заводов, топливных хранилищ и трубопроводов. Ситуация для агрессора стала настолько критической, что Россия вынуждена импортировать бензин из Индии, а также ввела суровый запрет на экспорт бензина, авиатоплива, а с недавних пор — и дизеля. По данным Financial Times, статистика ударов поражает:

С начала текущего года Украина нанесла 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Этот показатель в 11 раз превышает количество атак за аналогичный период 2025 года.

Более чем в половине регионов Российской Федерации официально объявлено о дефиците топлива, ограничении его продажи или введении нормирования для гражданского населения.

Успех этой дальнобойной кампании обеспечивается разработкой совершенно новых систем вооружения. Украинские силы начали использовать ударные дроны-камикадзе Hornet, оснащенные искусственным интеллектом для уклонения от систем радиоэлектронной борьбы. Настоящим прорывом стало появление крылатых ракет Flamingo с радиусом действия 1800 миль, недавно серьезно повредивших крупнейший российский НПЗ в Омске — в 1500 милях от линии фронта. Кроме того, украинские инженеры работают над созданием дронов, которые позволят расширить фронтовую «зону поражения» пехоты с нынешних 20-25 миль до более 40 миль.

Изоляция Крыма как ключ к падению режима Путина

Ключевой географической целью плана является Крымский полуостров. Украинские военные методически перерезают линии поставок боеприпасов, топлива и продовольствия враждебным силам в оккупации. По прогнозам одного из боевых офицеров ВСУ, полностью отрезать полуостров можно будет уже к концу этого лета. Если Крым потеряет свое логистическое значение, удерживать позиции на частях Херсона и Запорожья россиянам станет крайне трудно.

Реклама

Заместитель главы Центра оборонных стратегий Алина Фролова отмечает, что политические последствия деоккупации или полной изоляции Крыма могут быть разрушительными для кремлевского диктатора. Многие эксперты в Киеве проводят прямые параллели между Владимиром Путиным и российским царем Николаем I, чье 30-летнее правление завершилось абсолютным крахом в 1855 году именно из-за унизительного поражения в Крымской войне.

Несмотря на эти оптимистичные шаги, агрессор все еще обладает огромными ресурсами, в частности, баллистическими ракетами и большим человеческим потенциалом. Однако новая стратегия Киева состоит в том, чтобы продолжать методично сжимать удавку на шее российской экономики и логистики, пока система не сломается изнутри.

Напомним, эксперт объяснил новую стратегию ВСУ по Крыму . Пока ставка делается на длительные удары ракетами и дронами по оккупированному полуострову, которые должны сделать пребывание россиян на полуострове невыносимым, пояснил Константин Криволап.

Новости партнеров