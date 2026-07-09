Зеленский раскрыл детали встречи с Навроцким: удалось ли найти компромисс

Зеленский и Навроцкий / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал длительную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким важной и конструктивной. Лидеры обсудили безопасность, экономику и историю, хотя польская сторона ранее заявляла, что по некоторым вопросам компромисса найти не удалось.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами в соцсетях, передает ТСН.

Главной темой разговора лидеров обеих стран стала совместная защита от российской агрессии. Кроме того, президенты уделили внимание экономическому взаимодействию и привлечению польского бизнеса к восстановлению Украины.

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Отдельно лидеры остановились на сложных исторических вопросах взаимоотношений между народами.

«Мы в Гданьске провели, на мой взгляд, успешную конференцию по восстановлению и восстановлению Украины. Польский бизнес заинтересован. Мы открыты для наших польских партнеров и также обсуждали исторические вопросы. На мой взгляд, нужно, чтобы мы были конструктивны и щепетильны, чтобы не разрушить важные, дружеские, соседские отношения между Украиной и Польшей», — отметил Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского с Навроцким — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Польши Каролем Навроцким. Во время встречи, которая длилась более часа, лидеры государств обсудили противодействие российской агрессии и общие вызовы безопасности.

В свою очередь после этой встречи Навроцкий не стал акцентировать внимание на разногласиях. Он заявил о необходимости диалога между государствами-соседями, имеющими общего врага — Россию, «независимо от определенных двусторонних напряженностей».

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