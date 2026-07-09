Без бюстгальтера: Аня Тейлор-Джой в платье с прозрачным кружевом позировала на фотоколле в Лондоне

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

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Аня Тейлор-Джой появилась на фотоколле фильма Lucky в Лондоне, в котором она сыграла главную роль.

Для своего выхода актриса выбрала соблазнительное платье в бельевом стиле. Наряд на тонких бретелях состоял из белой атласной юбки с кружевным подолом и эффектного прозрачного верха из черного кружева. Под ним не было бюстгальтера, что придало аутфиту блондинки пикантности.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Лук Тейлор-Джой дополнила черными лакированными босоножками на высоких шпильках и с тонкими ремешками. Актриса распустила волосы, нанесла макияж с нюдовой помадой, сделала маникюр жемчужного оттенка и педикюр цвета гнилой вишни. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-протяжки, а на руках — браслет и кольца с бриллиантами.

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