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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: Аня Тейлор-Джой у сукні з прозорим мереживом позувала на фотоколі в Лондоні

30-річна акторка у сміливому вбранні презентувала фільм зі своєю участю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой з’явилася на фотоколі фільму Lucky в Лондоні, у якому вона зіграла головну роль.

Для своєї появи акторка обрала спокусливу сукню у білизняному стилі. Вбрання на тонких бретелях складалося з білої атласної спідниці з мереживним подолом та ефектного прозорого верху з чорного мережива. Під ним не було бюстгальтера, що додало аутфіту білявки пікантності.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Лук Тейлор-Джой доповнила чорними лакованими босоніжками на високих шпильках і з тонкими ремінцями. Вона розпустила волосся, зробила макіяж з нюдовою помадою, манікюр перлинного відтінку і педикюр кольору гнилої вишні. У вухах у неї були діамантові сережки-протяжки, а на руках — браслет і каблучки з діамантами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
344
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