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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: Аня Тейлор-Джой у сукні з прозорим мереживом позувала на фотоколі в Лондоні
30-річна акторка у сміливому вбранні презентувала фільм зі своєю участю.
Аня Тейлор-Джой з’явилася на фотоколі фільму Lucky в Лондоні, у якому вона зіграла головну роль.
Для своєї появи акторка обрала спокусливу сукню у білизняному стилі. Вбрання на тонких бретелях складалося з білої атласної спідниці з мереживним подолом та ефектного прозорого верху з чорного мережива. Під ним не було бюстгальтера, що додало аутфіту білявки пікантності.
Лук Тейлор-Джой доповнила чорними лакованими босоніжками на високих шпильках і з тонкими ремінцями. Вона розпустила волосся, зробила макіяж з нюдовою помадою, манікюр перлинного відтінку і педикюр кольору гнилої вишні. У вухах у неї були діамантові сережки-протяжки, а на руках — браслет і каблучки з діамантами.