"Динамо" відкрило євросезон нічиєю з "Університатею" — гру призупиняли через зникнення світла

"Динамо" — "Університатя" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" зіграло внічию з румунським клубом "Університатя" з Клужа-Напоки в першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбувся на "Арені Люблін" у польському місті Люблін і завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі "біло-сині" переважали суперника за гольовими моментами, але не змогли їх реалізувати.

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На 79-й хвилині Микола Шапаренко міг вирвати для киян перемогу, але ударом з лівого кута штрафного майданчика влучив у поперечину.

На 85-й хвилині на арені у Любліні раптово зникло освітлення і матч було призупинено. Футболісти обох команд залишили поле та вирушили до підтрибунних приміщень, але невдовзі гра відновилась. Голів у цьому поєдинку вболівальники так і не побачили.

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 16 липня, на "Клуж Арені" в румунському місті Клуж-Напока. Початок гри — о 20:30 за київським часом.

Переможець цієї пари в 2-му етапі відбору Ліги Європи позмагається з грецьким ПАОКом, а невдаха в 2-му кваліфай-раунді Ліги конференцій зустрінеться з норвезьким "Бранном".

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Зазначимо, що минулого сезону "Динамо" стало володарем Кубка України, а "Університатя" посіла друге місце в чемпіонаті Румунії.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ.

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