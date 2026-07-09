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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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259
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Костюк зупинилася за крок від історичного для України фіналу Вімблдону

У півфіналі Марта поступилася чешці Лінді Носковій.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) не зуміла пробитися до фіналу Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.

У півфіналі 24-річна уродженка Києва програла чешці Лінді Носковій (№13 WTA) — 4:6, 4:6.

Це була друга очна зустріч тенісисток. Наприкінці квітня цього року Костюк обіграла Носкову в чвертьфіналі турніру в Мадриді — 7:6, 6:0.

Для 24-річної Костюк це був перший в кар'єрі півфінал Вімблдону та другий на турнірах Grand Slam. Цього року вона також доходила до 1/2 фіналу на Roland Garros, де зазнала поразки.

Зазначимо, що Марта повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (2019, 2023).

21-річна Носкова вперше в кар'єрі вийшла до фіналу на рівні Grand Slam. До цього турніру її найбільшим досягненням на мейджорах був вихід до чвертьфіналу Australian Open-2024.

У фіналі Носкова зустрінеться з іншою чешкою Кароліною Муховою (№9 WTA), яка в півфіналі здолала американку Корі Гауфф (№7 WTA) — 6:2, 1:6, 7:6.

Фінальний матч між Муховою та Носковою відбудеться у суботу, 11 липня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

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Дата публікації
Кількість переглядів
259
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