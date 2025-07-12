ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
588
Час на прочитання
1 хв

"Суха" перемога у фіналі: визначилася чемпіонка Wimbledon-2025

Іга Швьонтек уперше в кар'єрі виграла трав'яний мейджор.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Іга Швьонтек

Іга Швьонтек / © Associated Press

Польська тенісистка Іга Швьонтек (№4 WTA) стала переможницею Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді.

У фіналі Швьонтек здобула розгромну перемогу над американкою Амандою Анісімовою (№12 WTA).

Поєдинок тривав менше години. Полька не віддала суперниці жодного гейму – 6:0, 6:0.

Швьонтек виграла Wimbledon уперше в кар'єрі. Загалом це її шоста перемога на турнірах рівня Grand Slam. Іга також чотири рази тріумфувала на Roland Garros і одного разу перемогла на US Open.

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти Wimbledon-2025 у чоловічому одиночному розряді.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
588
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie