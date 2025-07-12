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"Суха" перемога у фіналі: визначилася чемпіонка Wimbledon-2025
Іга Швьонтек уперше в кар'єрі виграла трав'яний мейджор.
Польська тенісистка Іга Швьонтек (№4 WTA) стала переможницею Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді.
У фіналі Швьонтек здобула розгромну перемогу над американкою Амандою Анісімовою (№12 WTA).
Поєдинок тривав менше години. Полька не віддала суперниці жодного гейму – 6:0, 6:0.
Швьонтек виграла Wimbledon уперше в кар'єрі. Загалом це її шоста перемога на турнірах рівня Grand Slam. Іга також чотири рази тріумфувала на Roland Garros і одного разу перемогла на US Open.
Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти Wimbledon-2025 у чоловічому одиночному розряді.