ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Світоліна не зуміла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon-2025

Еліна завершила виступи на турнірі після поразки від бельгійки Елізе Мертенс.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon-2025.

У матчі третього кола основної сітки 30-річна уродженка Одеси зазнала поразки від бельгійки Елізе Мертенс (№23 WTA) – 1:6, 6:7.

Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину. На тайбрейку Еліна вела в рахунку 3:0 та 4:2, але далі програла п'ять очок поспіль.

Це була дев'ята очна зустріч тенісисток. Світоліна вчетверте поступилася Мертенс.

Зазначимо, що на старті цьогорічного трав'яного мейджора Еліна обіграла Анну Бондар з Угорщини (№75 WTA), а в другому колі перемогла "нейтральну" білоруску Олександру Саснович (№107 WTA).

Наступною суперницею Мертенс стане переможниця матчу між першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко та британкою Еммою Радукану (№40 WTA).

Світоліна водинадцяте виступила в основі Wimbledon. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam є виходи до півфіналу в 2019 та 2023 роках. Торік Еліна зупинилася у чвертьфіналі.

Таким чином, Україну в одиночному розряді Wimbledon-2025 залишилася представляти тільки Даяна Ястремська, яка 5 липня проведе поєдинок третього кола проти Джессіки Бузас Манейро.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie