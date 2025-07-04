Світоліна не зуміла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon-2025.

У матчі третього кола основної сітки 30-річна уродженка Одеси зазнала поразки від бельгійки Елізе Мертенс (№23 WTA) – 1:6, 6:7.

Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину. На тайбрейку Еліна вела в рахунку 3:0 та 4:2, але далі програла п'ять очок поспіль.

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Це була дев'ята очна зустріч тенісисток. Світоліна вчетверте поступилася Мертенс.

Зазначимо, що на старті цьогорічного трав'яного мейджора Еліна обіграла Анну Бондар з Угорщини (№75 WTA), а в другому колі перемогла "нейтральну" білоруску Олександру Саснович (№107 WTA).

Наступною суперницею Мертенс стане переможниця матчу між першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко та британкою Еммою Радукану (№40 WTA).

Світоліна водинадцяте виступила в основі Wimbledon. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam є виходи до півфіналу в 2019 та 2023 роках. Торік Еліна зупинилася у чвертьфіналі.

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Таким чином, Україну в одиночному розряді Wimbledon-2025 залишилася представляти тільки Даяна Ястремська, яка 5 липня проведе поєдинок третього кола проти Джессіки Бузас Манейро.