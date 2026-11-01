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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Всі матчі дня в УПЛ перенесли через повітряні тривоги

Поєдинки "Лівий Берег" — "Буковина", "Колос" — "Полісся" та ЛНЗ — "Харків" не відбулися 1 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Лівий Берег" — "Буковина"

"Лівий Берег" — "Буковина" / facebook.com/fclbkyiv

Всі три матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27, які мали зіграти у неділю, 1 листопада, не відбулися у заплановану дату.

Поєдинок "Лівий Берег" — "Буковина" розпочався ще в суботу, 31 жовтня. Однак через повітряну тривогу команди зіграли лише перший тайм. На момент перерви чернівчани вели в рахунку 1:0 завдяки голу Віталія Груші на 23-й хвилині.

Догравання другого тайму призначили на 1 листопада. Утім, через безпекову ситуацію гру знову перенесли. Нову дату визначить Дирекція УПЛ.

Матчі "Колос" — "Полісся" та ЛНЗ — "Харків" були заплановані на 1 листопада, але так і не стартували через повітряні тривоги в Ковалівці та Черкасах відповідно. Нові дати та час проведення зустрічей буде визначено пізніше.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" та вийшов до чвертьфіналу Кубка України.

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