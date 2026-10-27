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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1684
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2 хв

"Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" та вийшов до чвертьфіналу Кубка України

У складі "гірників" голами відзначилися Глейкер Мендоса, Ізакі Сілва та Аліссон.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27. Поєдинок на "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 3:0.

Ще в першому таймі "біло-сині" залишилися в меншості — на 30-й хвилині зустрічі Тарас Михавко отримав пряму червону картку за те, що в чужому штрафному майданчику відмахнувся від Олега Очеретька, влучивши супернику в обличчя.

На 43-й хвилині "гірники" відкрили рахунок — після подачі з кутового з лівого флангу Глейкер Мендоса з підбирання вразив ворота Георгія Бущана.

У другому таймі підопічні Арди Турана розвинули свій успіх. На 74-й хвилині Ізакі Сілва головою замкнув подачу з правого флангу штрафного майданчика від Аліссона.

На 87-й хвилині "помаранчево-чорні" довели справу до розгрому — Аліссон точно пробив у лівий нижній кут.

У компенсований час, на 90+2-й хвилині, кияни взагалі залишилися удев'ятьох — Аліу Тіаре отримав пряму червону картку за те, що влетів у брудному підкаті в Аліссона.

Вже після фінального свистка динамівці заробили третє вилучення. Едуардо Герреро отримав червону картку після того, як спровокував сутичку — йому не сподобалось, як бразильці "Шахтаря" святкували перемогу.

Огляд матчу "Шахтар" — "Динамо"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Шахтар" вийшов до чвертьфіналу Кубка України, а "Динамо" завершило виступи в турнірі.

В 1/16 фіналу турніру гранди українського футболу перемогли представників Другої ліги: "Шахтар" розгромив "Вільхівці" (3:0), а "Динамо" здолало вінницьку "Ниву" (1:0).

Зазначимо, що у попередньому розіграші Кубка України "біло-сині" та "гірники" також зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1). Після поразки від "Шахтаря" кияни склали повноваження чинного володаря трофею.

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