ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

"Нова пошта" є, "Аврора" є, торти теж: прем’єр Молдови оцінив український сервіс

Прем’єр Молдови Васіле Тофан розповів, як користується українськими сервісами.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Прем’єр Молдови Васіле Тофан

Прем’єр Молдови Васіле Тофан / © mtic.gov.md

Під час поїздки до України очільник молдовського уряду не лише взяв участь у ділових заходах, а й скористався послугами українського ритейлу та логістичного сектору.

Про це прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан розповів під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, який він виголосив українською мовою, передає Новини.Live.

Говорячи про українську логістичну систему, посадовець підкреслив, що є її давнім користувачем.

За його словами, впродовж нинішнього візиту він вже встиг забрати посилку у відділенні «Нової пошти» та поповнити запаси в мережі «Аврора». Надалі урядовець також планує скористатися сервісом Rozetka.

«І, звісно, п’ять київських тортів додому. Сподіваюся, молдовська митниця не визнає це комерційною партією», — пожартував прем’єр.

Нагадаємо, Молдова пропонує українським компаніям розширити експортні маршрути та використовувати її залізничну інфраструктуру для постачання товарів до Румунії та інших країн Балканського регіону.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie