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"Нова пошта" є, "Аврора" є, торти теж: прем’єр Молдови оцінив український сервіс
Прем’єр Молдови Васіле Тофан розповів, як користується українськими сервісами.
Під час поїздки до України очільник молдовського уряду не лише взяв участь у ділових заходах, а й скористався послугами українського ритейлу та логістичного сектору.
Про це прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан розповів під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, який він виголосив українською мовою, передає Новини.Live.
Говорячи про українську логістичну систему, посадовець підкреслив, що є її давнім користувачем.
За його словами, впродовж нинішнього візиту він вже встиг забрати посилку у відділенні «Нової пошти» та поповнити запаси в мережі «Аврора». Надалі урядовець також планує скористатися сервісом Rozetka.
«І, звісно, п’ять київських тортів додому. Сподіваюся, молдовська митниця не визнає це комерційною партією», — пожартував прем’єр.
Нагадаємо, Молдова пропонує українським компаніям розширити експортні маршрути та використовувати її залізничну інфраструктуру для постачання товарів до Румунії та інших країн Балканського регіону.