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Синоптики попередили українців про туман та дощі — погода на 1 листопада
Перший день листопада в Україні буде хмарним і прохолодним.
У неділю, 1 листопада, в Україні очікується хмарна погода. У низці областей пройдуть дощі, а в західних регіонах вночі та вранці місцями буде туман.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Погода на 1 листопада
На півдні країни удень очікується +11 — +13 градусів, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +11 градусів.
У східних областях утримуватиметься відносно тепла погода. У Луганську та Донецьку вдень повітря прогріється до +11 +16 градусів, вночі +10 +13. У Харкові вдень очікується +10 +12 градусів.
У центральних регіонах температурні показники вдень становитимуть +8 +13 градусів. Вночі температура знизиться до +4 +8 градусів.
У західних областях удень стовпчики термометрів покажуть +4 +10 градусів. Уночі очікується всього +2 +4 градусів.
На півночі буде хмарно, місцями дощитиме. Температура повітря вдень становитиме +5 +7 градусів, а вночі +6 +8 градусів.
Погода в Києві та області
На Київщині та в столиці 1 листопада буде хмарно, очікується дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень 6-11 градусів.
У Києві вдень близько +8…+10 градусів.
Раніше синоптики повідомляли, що середня місячна температура в листопаді прогнозується у межах 1–7° тепла, що близько до норми. Період передзим’я настає після того, як середня добова температура повітря стійко опускається нижче позначки +5 °С.