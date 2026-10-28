До України йде похолодання: коли і де випаде перший сніг

Білка. / © Unsplash

Реклама

Жовтень в Україні був теплішим за кліматичну норму на 3–7 градусів. Така погода тримається вже близько двох тижнів і збережеться ще кілька днів. Втім, із наближенням листопада температура поступово змінюватиметься.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

Реклама

«Зміни у нас плануються, проте вони будуть поступові і не різкі», — наголосила синоптикиня.

Реклама

Прогноз погоди на найближчі дні

За словами синоптикині, упродовж найближчих трьох діб в Україні вночі буде +3-11°, а вдень — +7-14°. На Закарпатті і півдні повітря прогріється до 17° тепла.

Через вплив циклону над Чорним морем у більшості регіонів буде хмарно, місцями дощитиме. Від 31 жовтня до України надходитиме холодніше повітря.

«Можуть бути і тумани, перенасичене вологою повітря, така класична осіння волога погода з тенденцією до певного зниження температури повітря», — наголосила Птуха.

Вже від 1 листопада похолоднішає: вночі температура становитиме +1-6°, на півдні — до +10°. У західних, північних і більшості центральних областей удень буде +5-10°, на півдні і південному сході очікується до +14°.

Реклама

У Карпатах температура протягом доби коливатиметься від -2° до +3°, можливі опади з мокрим снігом. Також невеликі дощі прогнозують на заході України, Житомирщині, Київщині та Одещині. Переважатиме хмарна погода з холодним північно-західним вітром.

У Києві 29−30 жовтня буде сухо, але вже 31 жовтня і 1 листопада дощитиме і з’явиться прохолодний північний вітер. Протягом цих днів вночі температура повітря становитиме від +4° до +8°, а вдень — близько 10° тепла.

Коли очікувати на сніг

Наталія Птуха не виключає, що в першій декаді листопада в окремих західних областях дощі можуть переходити у сніг. За її словами, поступово холоднішатиме й погода може набути зимового характеру.

«Якщо гірські райони вже зараз подекуди зі снігом, то у першій декаді листопада і по деяких західних областях опади можуть змінювати фазу [тобто переходити у сніг]», — пояснила синоптикиня.

Реклама

З її слів, детальніше про сніг, Укргідрометцентр попередить трохи згодом, коли зробить точніший прогноз.

«Буде прохолодна погода, можливо, навіть з нотками зимового характеру», — наголосила експертка.

Наразі у високогір’ї Карпат місцями вже лежить сніг заввишки до 14 см. Водночас, додала Птуха, що такі зміни цілком типові для листопада.

«Листопад — це перехідний місяць від осені до зими, пора передзим’я починається, час такого стійкого переходу середньодобової температури від +5 у бік зниження», —наголосила синоптикиня.

Як повідомлялося, на високогір’ї Карпат випав сніг — зранку 27 жовтня на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -4°C, а вершину частково припорошило. Втім, за даними Укргідрометцентру, прогнозованій синоптичній перспективі зимових опадів не передбачається.

За даними синоптиків, середня місячна температура в листопаді прогнозується у межах 1–7° тепла, що близько до норми. Період передзим’я настає після того, як середня добова температура повітря стійко опускається нижче позначки +5 °С. На більшій частині України цей перехід відбудеться уже в першій декаді листопада.

Новини партнерів

Новини партнерів