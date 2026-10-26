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Якою буде погода у листопаді в Україні: прогноз гідрометцентру на місяць
За словами синоптиків, кінець осені не готує аномальних сюрпризів: температура та кількість опадів у листопаді залишатимуться в межах норми.
Листопад є перехідним місяцем від осени до зими, для якого властиве загальне зниження температури. Проте середня місячна температура повітря в Україні буде близькою до норми.
Детальніше про те, якою буде погода в останній місяць осені, розповіли в Укргідрометцентрі.
Прогноз на листопад 2026 року
За даними Гідрометцентру, середня місячна температура у листопаді прогнозується у межах 1 – 7 ° тепла, що близько до норми.
Місячна кількість опадів становитиме 34–77 мм (а на високогір’ї Карпат — 77–100 мм), що складає 80–120% від норми.
Загальна кліматична характеристика листопада у попередні роки
Синоптики нагадали, що зазвичай середня місячна температура повітря у листопаді складає 0-4 ° тепла, на Закарпатті та півдні країни місцями 5-9°.
Період передзим’я зазвичай настає після того, як середня добова температура повітря стійко опускається нижче позначки +5 °С.
За даними Укргідрометцентру, на більшій частині території України цей перехід відбудеться вже у першій декаді листопада. Водночас на північному сході країни та в Карпатах осінь поступається місцем передзим’ю дещо раніше — наприкінці жовтня.
Середня місячна кількість опадів складає 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті 70-108 мм (на високогір’ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29-34 мм.
Температурні рекорди
Абсолютний мінімум температури становить 16,0-24,8 ° морозу, у північній частині, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях і в гірських районах 25,2-31,0 °, в Криму та на Одещині місцями 8,4-13,7 ° морозу.
Абсолютний максимум листопада: 17,7-25,3 ° тепла, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській та Миколаївській областях і в Криму 25,5-29,7 градусів тепла.
Раніше синоптики попередили про перші «нулі» та назвали точні дати похолодання.