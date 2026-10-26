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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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245
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Дощі та перший сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

У перший день нового тижня значне похолодання прийде до Карпат.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pexels.com

Робочий тиждень в Україні розпочнеться з хмарної та дощової погоди на більшій частині території.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Погода в Україні 26 жовтня

  • У західних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий дощ. Нічна температура повітря +7 +10 градусів, денна +9 +11 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті місцями очікуються значні опади, а в Карпатах до дощу додасться мокрий сніг.

  • У північних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря +9 +11 градусів, денна +9 +14 градусів.

  • У центральних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура +11 +13 градусів, денна +13 +15 градусів.

  • У південних областях хмарно, без опадів. Нічна температура повітря +9 +11 градусів, денна +14 +16 градусів.

  • У східних областях хмарно, місцями сонячно, без опадів. Нічна температура повітря +8 +11 градусів, денна +11 +13 градусів.

Погода в Києві та Київській області

У столиці України 26 жовтня буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ.

Вітер південно-східний, швидкістю 5–10 м/с. У Києві вночі температура становитиме +9…+11 °C, а вдень повітря прогріється до +14…+16 °C.

Раніше синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха проаналізувала рух повітряних мас і поділилися детальним прогнозом на останню декаду жовтня.

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