- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 1 хв
Дощі та перший сніг: якою буде погода в Україні сьогодні
У перший день нового тижня значне похолодання прийде до Карпат.
Робочий тиждень в Україні розпочнеться з хмарної та дощової погоди на більшій частині території.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Погода в Україні 26 жовтня
У західних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий дощ. Нічна температура повітря +7 +10 градусів, денна +9 +11 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті місцями очікуються значні опади, а в Карпатах до дощу додасться мокрий сніг.
У північних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря +9 +11 градусів, денна +9 +14 градусів.
У центральних областях хмарно, місцями мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура +11 +13 градусів, денна +13 +15 градусів.
У південних областях хмарно, без опадів. Нічна температура повітря +9 +11 градусів, денна +14 +16 градусів.
У східних областях хмарно, місцями сонячно, без опадів. Нічна температура повітря +8 +11 градусів, денна +11 +13 градусів.
Погода в Києві та Київській області
У столиці України 26 жовтня буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ.
Вітер південно-східний, швидкістю 5–10 м/с. У Києві вночі температура становитиме +9…+11 °C, а вдень повітря прогріється до +14…+16 °C.
Раніше синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха проаналізувала рух повітряних мас і поділилися детальним прогнозом на останню декаду жовтня.