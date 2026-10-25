Науковці навмисно ввели людині вірус, розроблений штучним інтелектом

Створені ШІ віруси вперше ввели людині / © Pixabay

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Американський стартап Radical Numerics заявив про використання вірусів, створених за допомогою штучного інтелекту, для лікування пацієнта з небезпечною бактеріальною інфекцією.

Про це повідомляє The New York Times.

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Дослідники адаптували бактеріофаги — віруси, що заражають і знищують бактерії, — для боротьби зі штамом кишкової палички, стійким до антибіотиків і доступних фагів.

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Перед цим дослідники перевірили розроблені бактеріофаги в лабораторії. За даними компанії, суміш знищила штам бактерій, виділений у пацієнта з інфекцією, стійкою до антибіотиків. Однак невідомо, чи допомогло лікування самій людині. Компанія не розкрила ані результатів, ані типу інфекції, пославшись на необхідність захистити приватність пацієнта.

Бактеріофаги розглядають як один зі способів боротьби зі стійкими до антибіотиків бактеріями. На відміну від препаратів широкого спектра дії, вони можуть впливати на конкретні штами збудників і водночас не знищувати значну частину корисних бактерій в організмі.

ШІ вже використовували для розробки таких вірусів. Минулого року дослідники зі Стенфордського університету та Arc Institute створили бактеріофаги проти кишківної палички. Деякі з них показали кращі результати в лабораторії, ніж природний вірус, який використали як основу для розробки.

Раніше повідомлялося, що у Франції пацієнт помер від вірусу Шамонда, який вважали нездатним заражати людей.

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