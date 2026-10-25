Російська ППО ледь не збила пасажирський літак над Москвою: деталі

Літак «Белавіа» / © Associated Press

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У соцмережах повідомляють про можливий інцидент із пасажирським літаком білоруської авіакомпанії «Белавіа», який летів із Мінська до Москви.

За попередньою інформацією, літак міг опинитися в небезпеці через роботу російської протиповітряної оборони поблизу Москви.

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Літак «Белавії» міг потрапити під роботу ППО Росії

У Telegram-каналах поширюють інформацію, що рейс «Белавії» Мінськ — Москва опинився в небезпечній ситуації через роботу російської ППО.

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Наразі авіакомпанія «Белавіа», російські авіаційні служби та московські аеропорти публічно не підтвердили цю інформацію.

© Telegram

У розкладах авіакомпанії зазначені рейси з Мінська до Москви, зокрема B2 981 до Внукова, B2 975 до Шереметьєва та B2 957 до Домодєдова. Сервіс Flightradar24 також містить інформацію про рейс B2 977 із Мінська до Шереметьєва.

Який саме рейс міг бути причетним до інциденту та чи вплинула робота російської ППО на його політ — поки невідомо.

Нагадаємо, учора, 24 жовтня, через атаку українських безпілотників у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів. Найбільше змін зафіксували в «Шереметьєво», перебої також виникли у «Внуково» та «Домодєдово».

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