Поїзди через кордон зі Словаччиною тимчасово не курсуватимуть: коли саме

Залізниця (ілюстративне фото) / © Укрзалізниця

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Через ремонтні роботи на залізничній станції Чоп тимчасово зміниться пасажирське залізничне сполучення через українсько-словацький кордон.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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За уточненою інформацією «Укрзалізниці», 12 жовтня потяги курсуватимуть за звичним графіком. Раніше повідомлялося про можливе скасування рейсу «Братислава — Чоп», однак згодом цю інформацію оновили.

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Натомість 13 жовтня скасують усі потяги, які прямують до Словаччини та Чехії, а також у зворотному напрямку через пункт пропуску «Чоп (Страж)».

Причиною тимчасових змін стали ремонтні роботи на станції Чоп.

Пасажирам, які планують подорожі залізницею до Словаччини або Чехії, радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад і наявність потрібного рейсу.

РФ також атакувала залізницю на Житомирщині

Російські війська 12 жовтня завдали чергової серії ударів по Житомирській області. Під атакою опинився Коростенський район, де ворог знову цілив по енергетичній та залізничній інфраструктурі.

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Внаслідок влучань виникли пожежі. На місцях працювали рятувальники ДСНС, які ліквідували займання. Через загрозу повторних атак їм доводилося тимчасово переривати роботу та переходити до укриттів.

Росія посилює атаки на залізницю

РФ дедалі частіше атакує українську залізничну інфраструктуру та пасажирські поїзди, зокрема реактивними безпілотниками.

За даними Politico та CBC, від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому понад 60% цих втрат припали на останні вісім місяців.

Від початку року під ударами також опинилися 120 пасажирських вагонів, 304 локомотиви та 43 станції.

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В «Укрзалізниці» заявляють, що такими атаками Росія намагається порушити сполучення з прифронтовими громадами, ускладнити роботу економіки та посіяти паніку серед населення.

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