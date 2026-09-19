РФ різко посилила полювання на українські поїзди: масштаби втрат та нова фаза атак

РФ атакує поїзди / © Associated Press

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Росія дедалі частіше атакує українські пасажирські поїзди реактивними безпілотниками. Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, понад 60% із них — протягом останніх восьми місяців.

Про це пишуть видання Politico та CBC.

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За даними журналістів, нині «Укрзалізниця» втрачає від 37 до 40 локомотивів щомісяця.

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У Росії визнають удари по українській залізниці та заявляють, що їхньою метою є знищення логістики, яку використовують, зокрема, для «перевезення іноземного озброєння».

Водночас в «Укрзалізниці» вважають, що російські атаки мають ширшу мету.

«Росіяни прагнуть ізолювати наші прифронтові громади, посіяти паніку і страх серед і без того виснажених людей, паралізувати економіку», — зазначав очільник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

З його слів, активно атакувати пасажирські потяги росіяни почали восени минулого року. Цьому, зокрема, сприяло використання мережевих антен, які дозволяють безпілотникам передавати сигнал один одному або підключатися до наземних передавачів у Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України.

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Завдяки цьому оператори можуть керувати дронами в режимі реального часу навіть в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби та атакувати рухомі цілі.

РФ прицільно атакує поїзди / © Associated Press

«Укрзалізниця»: втрати і збитки

Від початку року російські військові завдали ударів по 120 пасажирських вагонах, 304 локомотивах та 43 станціях, повідомили агентству Reuters в «Укрзалізниці». Там додали, що загалом на цей момент російські військові атакували 1700 об’єктів залізничної інфраструктури.

2025 року цей показник був 1206 об’єктів, а 2024 року — 842.

Зазначимо, 16 вересня російський дрон пошкодив пасажирський поїзд у Миколаївській області. У ньому перебували 168 пасажирів і членів екіпажу, їх встигли евакуювати.

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Атаки на потяги відбуваються майже щодня / © Associated Press

Від початку року в атаках на потяги та інфраструктуру загинули близько двох десятків залізничників, а також пасажири.

Ще гірше становище жителів міст поблизу лінії фронту. Коли дрони та ракети, зокрема балістичні, знищують потяги, навіть звичайні приміські, люди бояться, що їхні життєво важливі сполучення перерізають.

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