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РФ різко посилила полювання на українські поїзди: масштаби втрат та нова фаза атак
Найбільшу загрозу для залізниці України нині становлять реактивні безпілотники. Атаки на потяги відбуваються майже щодня, а миттєва і ретельна евакуація стала питанням життя пасажирів і залізничників.
Росія дедалі частіше атакує українські пасажирські поїзди реактивними безпілотниками. Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, понад 60% із них — протягом останніх восьми місяців.
Про це пишуть видання Politico та CBC.
За даними журналістів, нині «Укрзалізниця» втрачає від 37 до 40 локомотивів щомісяця.
У Росії визнають удари по українській залізниці та заявляють, що їхньою метою є знищення логістики, яку використовують, зокрема, для «перевезення іноземного озброєння».
Водночас в «Укрзалізниці» вважають, що російські атаки мають ширшу мету.
«Росіяни прагнуть ізолювати наші прифронтові громади, посіяти паніку і страх серед і без того виснажених людей, паралізувати економіку», — зазначав очільник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
З його слів, активно атакувати пасажирські потяги росіяни почали восени минулого року. Цьому, зокрема, сприяло використання мережевих антен, які дозволяють безпілотникам передавати сигнал один одному або підключатися до наземних передавачів у Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України.
Завдяки цьому оператори можуть керувати дронами в режимі реального часу навіть в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби та атакувати рухомі цілі.
«Укрзалізниця»: втрати і збитки
Від початку року російські військові завдали ударів по 120 пасажирських вагонах, 304 локомотивах та 43 станціях, повідомили агентству Reuters в «Укрзалізниці». Там додали, що загалом на цей момент російські військові атакували 1700 об’єктів залізничної інфраструктури.
2025 року цей показник був 1206 об’єктів, а 2024 року — 842.
Зазначимо, 16 вересня російський дрон пошкодив пасажирський поїзд у Миколаївській області. У ньому перебували 168 пасажирів і членів екіпажу, їх встигли евакуювати.
Від початку року в атаках на потяги та інфраструктуру загинули близько двох десятків залізничників, а також пасажири.
Ще гірше становище жителів міст поблизу лінії фронту. Коли дрони та ракети, зокрема балістичні, знищують потяги, навіть звичайні приміські, люди бояться, що їхні життєво важливі сполучення перерізають.