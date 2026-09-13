Експрем'єр Британії та колишній глава ЦРУ могли бути цілями російського удару по станції Ягодин

Атака російського дрона / © ТСН.ua

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Російський удар по станції Ягодин поблизу кордону з Польщею міг бути спрямований на дипломатичний поїзд, у якому незадовго до атаки перебували колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та радники з питань безпеки кількох країн ЄС. Водночас в іншому поїзді, який перебував на станції в момент атаки, їхав колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Про це повідомила «Укрзалізниця», уточнюючи деталі ранкового удару.

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За інформацією компанії, незадовго до ураження локомотива на кордоні України та Польщі на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд. У його вагонах були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав Євросоюзу та колишні європейські високопосадовці, серед яких експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

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У повідомленні додали, що в іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин безпосередньо в момент атаки, їхав колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус.

Потяг з Джонсоном вирушив раніше графіка

В «Укрзалізниці» наголосили, що російський безпілотник міг атакувати не лише локомотив, який зазнав ураження, а й дипломатичний поїзд. У компанії зазначили, що цей поїзд вирушив зі станції раніше запланованого часу через постійну загрозу російських ударів та оперативне коригування залізничного руху.

«Цілком вірогідно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд», — заявили в «Укрзалізниці».

Там пояснили, що графіки руху поїздів постійно змінюють у режимі реального часу залежно від безпекової ситуації та доступності залізничних шляхів.

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Атаку виявили завчасно

Як зазначили в «Укрзалізниці», атаку вдалося виявити заздалегідь: реактивний безпілотник, який атакував локомотив, помітив диспетчер Центральної моніторингової групи. Після цього пасажирам подали сигнал на евакуацію.

«Сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив», — повідомили в компанії.

«Укрзалізниця» також наголосила, що російські війська продовжують численні спроби атакувати цивільний рухомий склад. У компанії закликали пасажирів і персонал неухильно та максимально швидко виконувати команди залізничників щодо безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та інші європейські політики ледь не потрапили під російський обстріл, прямуючи залізницею з України до Польщі.

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