"Манчестер Сіті" в меншості здолав "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі туру АПЛ

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті" / © Associated Press

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"Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 0:1.

Уже на 23-й хвилині зустрічі "городяни" залишилися в меншості — Філ Фоден отримав пряму червону картку та був вилучений з поля за те, що, лежачи на газоні, відмахнувся ногами від Бруну Фернандеша.

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Утім, це не завадило підопічним Енцо Марески не лише втримати свої ворота на замку, але й вирвати перемогу. На 60-й хвилині єдиний м'яч у манкуніанському дербі забив Ерлінг Голанд — норвезький форвард замкнув прострільну передачу з лівого флангу від Йошко Гвардіола.

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Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті"

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (12 очок) зрівнявся з "Арсеналом" (12 балів) у турнірній таблиці АПЛ — "каноніри" лідирують у чемпіонаті, бо випереджають "небесно-блакитних" за додатковими показниками.

"Манчестер Юнайтед" з 4 пунктами перебуває на 13-й позиції у чемпіонаті Англії.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України відзначився асистом у матчі АПЛ.

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