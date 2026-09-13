Асист Циганкова допоміг "Аяксу" знищити суперника у чемпіонаті Нідерландів

Віктор Циганков / facebook.com/afcajax

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Український вінгер "Аякса" Віктор Циганков зробив гольову передачу в гостьовому матчі шостого туру чемпіонату Нідерландів проти "Сіттарда".

28-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних та вийшов на поле на заміну на 68-й хвилині замість Стівена Бергейса.

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На 90+6-й хвилині Циганков виконав подачу з кутового з правого флангу, яку точним ударом головою замкнув Юрі Бас, установивши остаточний рахунок гри — 5:1 на користь "Аякса".

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Для Віктора це перша результативна дія у складі амстердамського клубу. Він дебютував за "Аякс" у матчі п'ятого туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ, вийшовши на заміну на 61-й хвилині.

Огляд матчу "Сіттард" — "Аякс"

Наразі "Аякс" посідає п'яте місце у чемпіонаті Нідерландів, маючи 10 очок після п'яти зіграних матчів. У наступному турі підопічні Мічела 15 вересня приймуть "Віллем ІІ".

Циганков наприкінці серпня перейшов до "Аякса" з іспанської "Жирони", підписавши контракт терміном на три роки — до літа 2029-го.

Сума трансферу Циганкова склала 3,5 мільйона євро гарантованих виплат, ще угодою передбачені можливі бонуси у розмірі одного мільйона євро. Також "Жирона" матиме право отримати відсоток від наступного продажу українця.

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Нагадаємо, Циганков виступав за "Жирону" від січня 2023 року, коли перейшов з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро, підписавши з іспанським клубом контракт до літа 2027 року.

Загалом Віктор провів 119 матчів за каталонську команду, забивши 20 голів та віддавши 23 результативні передачі.

Минулого сезону Циганков провів 34 матчі за "Жирону", забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.

За підсумками кампанії-2025/26 каталонський клуб вилетів до Сегунди. У Віктора виник конфлікт з керівництвом "Жирони" через його бажання залишити клуб. Українець не зіграв у жодному поєдинку "біло-червоних" у Сегунді.

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Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України відзначився асистом у матчі АПЛ.

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