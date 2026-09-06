Яке церковне свято в Україні 13 вересня

Церковне свято 13 вересня / © Pixabay

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13 вересня (26 вересня), в православному календарі день пам’яті святого священномученика Корнилія сотника. Корнилій жив у Кесарії Палестинській та був римським сотником — командиром військового підрозділу. Він належав до так званої Італійської когорти. Попри те, що Корнилій не був юдеєм і ще не знав Христа, його вирізняли побожність, милосердя та щира молитва. Він допомагав нужденним, шанував Бога і намагався жити праведно. У Діяннях апостолів його названо людиною, яка «боялася Бога» і творила багато милостині.

Одного дня під час молитви Корнилій отримав дивовижне одкровення. Перед ним постав Божий ангел і повідомив, що його молитви та милостині не залишилися непоміченими Богом. Ангел наказав сотнику послати людей до Йопії та запросити до себе апостола Петра.

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Корнилій без вагань виконав це повеління. Він відправив своїх слуг і благочестивого воїна на пошуки апостола.

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Тим часом у Йопії апостол Петро також отримав особливе видіння. Воно мало важливе значення для майбутнього поширення християнства серед інших народів. Бог показав апостолу, що не слід вважати нечистою людину лише через її походження, адже спасіння призначене для всіх, хто щиро звертається до Господа.

Коли Петро прибув до Кесарії, Корнилій зібрав у своєму домі родичів і близьких друзів. Він вийшов назустріч апостолу, вклонився йому та запросив увійти.

Петро розповів присутнім про Христа та пояснив, що Бог не робить різниці між людьми за їхнім походженням. Під час проповіді на всіх, хто слухав слова апостола, зійшов Святий Дух. Побачивши це, Петро зрозумів, що Божа благодать поширюється не лише на юдеїв, а й на язичників. Після цього Корнилій, його родина та близькі були охрещені.

Ця подія стала надзвичайно важливою для історії Церкви, адже продемонструвала відкритість християнської віри для всіх народів.

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Подальші відомості про Корнилія містяться вже не в Новому Завіті, а в церковному переданні. За житієм, після хрещення він став ревним проповідником християнства. Згодом апостол Петро поставив його єпископом.

Церковне передання розповідає, що Корнилій вирушив проповідувати в різні землі. Особливо відомою стала його місія в місті Скепсії, де він зіткнувся з язичниками та місцевими жерцями. За переказом, молитвою святий зруйнував язичницький храм, після чого багато людей прийняли християнську віру.

Корнилій продовжував проповідувати Христа навіть попри небезпеки та переслідування. За церковним переданням, він дожив до глибокої старості та помер мирною смертю, хоча в церковній традиції його шанують саме як священномученика.

Церковне свято в Україні 13 вересня за старим календарем

За старим календарем 13 вересня в Україні вшановували Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. За переказом, святиню спочатку зберігали в Єрусалимі, а згодом перенесли до Константинополя. Там її урочисто поклали в спеціальному храмі при Влахернському палаці. Відтоді віряни почали особливо шанувати пояс Богородиці та звертатися до Неї з молитвами про допомогу, захист і здоров’я.

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Прикмети 13 вересня

Народні прикмети 13 вересня / © pexels.com

Червоний місяць на небі — до сильного вітру.

Граки відлетіли у вирій — зима прийде рано і невдовзі випаде сніг.

Птахи літають низько — незабаром піде дощ, а високий політ птахів обіцяв ясну погоду.

Що не можна робити 13 вересня

Корнилів день вважали невдалим часом для сватання та укладання шлюбу. За народними віруваннями, подружжя, яке створить сім’ю в цю дату, може зіткнутися з непорозуміннями та нещастями в сімейному житті.

Що можна робити 13 вересня

У народному календарі цей день отримав назву Корнилів день, пов’язану з пам’яттю святого Корнилія. Особливе значення селяни надавали завершенню сезонних робіт на городі. Вважалося, що саме до цієї дати потрібно встигнути зібрати врожай овочів, які ростуть у землі: буряка, моркви, редьки, пізньої картоплі та інших коренеплодів. Люди вірили, що своєчасне завершення польових і городніх справ сприятиме доброму врожаю наступного року.

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