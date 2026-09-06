Яке свято 13 вересня 2026 року / © ТСН

Реклама

13 вересня 2026 року — неділя. 1662-й день війни в Україні.

Яке свято 13 вересня

13 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Корнилія сотника / © pexels.com

13 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Корнилія сотника. Християнський святий I століття, якого вважають першим язичником, наверненим до християнства апостолом Петром. За біблійною розповіддю, Корнилій був римським сотником, побожним і милосердним чоловіком. Після хрещення він став ревним проповідником Христової віри та, за церковним переданням, єпископом міста Скепсіс. Корнилій багато років поширював християнство, за що зазнав переслідувань і мученицької смерті.

Реклама

13 вересня в Україні святкують День працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення / © unsplash.com

13 вересня в Україні святкують День працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення. Припадає на другу неділю вересня. День присвячений фахівцям, які займаються видобутком, транспортуванням, переробкою та постачанням нафти й газу. Свято було запроваджене для вшанування праці людей, від яких значною мірою залежить енергетична безпека держави, стабільна робота промисловості, транспорту та комунального господарства. У цей день вітають геологів, буровиків, операторів свердловин, інженерів, нафтопереробників та інших працівників галузі.

Реклама

13 вересня День перукаря / © pexels.com

Також 13 вересня День перукаря. Цього дня вітають перукарів, стилістів та інших фахівців індустрії краси. Їхня робота вимагає не лише професійних навичок, а й творчості, уважності до побажань клієнтів та вміння підкреслити індивідуальність кожної людини.

13 вересня День пам’яті жертв фашизму / © pexels.com

А ще 13 вересня День пам’яті жертв фашизму. Міжнародна пам’ятна дата, присвячена мільйонам людей, які загинули або постраждали від нацистського та фашистського терору під час Другої світової війни. Щороку припадає на другу неділю вересня. Дата покликана нагадувати про жахливі наслідки фашизму, важливість збереження історичної пам’яті та недопущення повторення подібних трагедій у майбутньому.

13 вересня святкують День позитивного мислення / © pexels.com

13 вересня святкують День позитивного мислення. Цього дня радять зосередитися на приємних моментах, подякувати близьким, зайнятися улюбленою справою та спробувати замінити негативні думки більш реалістичними й доброзичливими. Водночас позитивне мислення не означає ігнорування проблем — воно допомагає дивитися на труднощі спокійніше та шукати можливості для їх подолання.

13 вересня Міжнародний день заповітів / © pexels.com

Також 13 вересня Міжнародний день заповітів. Мета цього дня — привернути увагу до юридичного оформлення останньої волі людини, щоб уникнути непорозумінь і суперечок між спадкоємцями. Заповіт дає можливість заздалегідь визначити, кому має перейти майно, а також зафіксувати інші побажання.

Реклама

13 вересня Міжнародний день шоколаду / © pexels.com

А ще 13 вересня Міжнародний день шоколаду. Цього дня ласуни можуть побалувати себе улюбленим шоколадом, скуштувати нові сорти або приготувати десерт із какао. Свято також є чудовою нагодою згадати історію шоколаду, який походить із давніх традицій використання какао-бобів у Центральній та Південній Америці.

13 вересня святкують День народження пеніциліну / © pexels.com

13 вересня святкують День народження пеніциліну. Дату пов’язують із 13 вересня 1928 року, коли шотландський бактеріолог Олександр Флемінг помітив, що пліснява пригнічує ріст бактерій у лабораторній культурі. Саме це спостереження стало початком створення пеніциліну — першого широко застосовуваного антибіотика.

13 вересня День поширення інформації про вроджені вади розвитку домашніх тварин / © pexels.com

Також 13 вересня День поширення інформації про вроджені вади розвитку домашніх тварин. Вроджені вади можуть виникати ще під час розвитку плода та впливати на різні органи й системи тварини. Деякі з них помітні одразу після народження, тоді як інші виявляють лише з віком. Причинами можуть бути генетичні особливості, спадковість або вплив несприятливих факторів під час вагітності.

Новини партнерів

Новини партнерів