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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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10
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День підприємця в Україні: щирі привітання у прозі, віршах та листівках

День підприємця — це особливе свято людей, які не бояться ризикувати, створювати власну справу, розвивати нові ідеї та робити внесок у розвиток економіки України. Це день тих, хто щодня приймає важливі рішення, долає труднощі та перетворює мрії на реальні проєкти.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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День підприємця в Україні

День підприємця в Україні / © Pixabay

В Україні День підприємця традиційно святкують у першу неділю вересня. 2026 року це буде 6 вересня. Свято було започатковане 1998 року, щоб відзначити важливу роль підприємництва у розвитку держави, створенні робочих місць та зміцненні економіки.

Цього дня прийнято вітати власників малого та великого бізнесу, фермерів, майстрів, керівників компаній, стартаперів і всіх, хто щодня вкладає сили у власну справу.

Красиві привітання з Днем підприємця у прозі

Вітаю з Днем підприємця! Бажаю, щоб ваша справа постійно розвивалася, приносила не лише прибуток, а й задоволення. Нехай поруч будуть надійні партнери, вдячні клієнти та команда однодумців. Бажаю сміливих ідей, мудрих рішень, стабільності та великих можливостей для реалізації всіх задумів.

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай кожен день дарує нові перспективи, а всі труднощі стають лише сходинками до ще більших перемог. Бажаю фінансового добробуту, впевненості у власних силах, невичерпної енергії та успішного розвитку вашої справи.

***

З Днем підприємця! Ваша праця — це приклад наполегливості, відповідальності та віри у власні можливості. Нехай бізнес приносить стабільність, нові досягнення та гордість за результати своєї роботи. Бажаю процвітання, натхнення і здійснення найамбітніших планів.

Короткі привітання з Днем підприємця

  • Вітаю з Днем підприємця! Нехай ваш бізнес росте, ідеї знаходять підтримку, а успіх завжди буде вашим постійним супутником.

  • Бажаю сміливих рішень, вигідних угод, вдячних клієнтів і стабільного розвитку. Зі святом!

  • Нехай кожен новий проєкт відкриває двері до великих можливостей. Успіхів, прибутку та натхнення!

  • З Днем підприємця! Бажаю впевненості, сили духу та перемог у кожній справі.

Листівки з Днем підприємця

Листівки з Днем підприємця / © ТСН

Листівки з Днем підприємця / © ТСН

Листівки з Днем підприємця / © ТСН

Листівки з Днем підприємця / © ТСН

Листівки з Днем підприємця / © ТСН

Листівки з Днем підприємця / © ТСН

Листівки з Днем підприємця / © ТСН

Листівки з Днем підприємця / © ТСН

Привітання з Днем підприємця у віршах

З Днем підприємця вітаємо щиро,

Нехай буде в бізнесі успіх і мир.

Хай сміливі ідеї приносять плоди,

А поруч підтримка буде завжди.

***

Хай прибутки зростають, мрії збуваються,

Нові перспективи щодня відкриваються.

Натхнення, здоров’я, удачі багато,

І радісних звершень вам у кожній справі!

Теплі слова для підприємця своїми словами

Підприємці — це люди, які бачать можливості там, де інші помічають лише труднощі. Вони створюють робочі місця, підтримують розвиток громад і допомагають країні рухатися вперед.

***

У День підприємця хочеться побажати кожному власнику справи витримки, мудрості та віри у свої сили. Нехай ризики будуть виправданими, рішення — успішними, а результат роботи приносить задоволення.

***

Бажаємо, щоб ваша праця завжди отримувала гідну оцінку, а кожен новий день відкривав нові горизонти для розвитку.

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