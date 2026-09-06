Поки Путін при владі: екскерівник МІ6 сказав, чи можливий тривалий мир з Росією

Володимир Путін / © Associated Press

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Тривалий мир між Україною та Росією практично неможливий, доки російський диктатор Володимир Путін залишається при владі у РФ.

Таку думку висловив колишній керівник британської зовнішньої розвідки МІ6 Джон Соєрс в інтерв’ю Financial Times.

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На його думку, укладення повноцінної мирної угоди між Україною та Росією до кінця 2027 року є малоймовірним. Найбільше, чого сторони можуть досягти за нинішніх умов, — знизити інтенсивність війни до рівня, який спостерігався після 2014 року.

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Соєрс позитивно оцінив сам факт того, що Сполучені Штати продовжують контакти з Кремлем. Водночас він заявив, що не надто вірить у здатність нинішніх американських посланців домогтися результату, оскільки вимоги Путіна залишаються незмінними й, за оцінкою екскерівника МІ6, є неприйнятними.

За прогнозом Соєрса, можливість результативних переговорів про припинення вогню може виникнути 2027 року. Для цього Росія та Україна мають дедалі сильніше відчувати економічну та іншу ціну війни, а російські війська — втратити можливість просуватися на фронті.

Він також звернув увагу, що всередині Росії вже з’являється дедалі більше голосів, які ставлять під сумнів продовження війни та говорять про необхідність шукати вихід із неї.

Заява Соєрса пролунала на тлі нового раунду американської дипломатії. Представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 5 вересня прибули до Москви з пропозицією щодо припинення війни, після чого мають відвідати Київ.

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Нагадаємо, раніше Bloomberg оцінював очікування від переговорів Віткоффа і Кушнера в Москві як «надзвичайно низькі». Співрозмовники видання зазначали, що попередні візити американських представників до Росії не дали результатів, а в Кремлі не бачать підстав вважати, що цього разу Вашингтону вдалося підготувати пропозиції, які Москва готова прийняти.

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