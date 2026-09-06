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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Український боєць здобув четверту поспіль перемогу в UFC

Данило Донченко одноголосним рішенням суддів здолав американця Пунахеле Соріано.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Данило Донченко

Данило Донченко / facebook.com/daniel.donchenko.3

Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко переміг американця Пунахеле Соріано на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 287 у французькому Парижі.

25-річний українець виграв одноголосним рішенням суддів: 30-27, 30-27, 29-28. Для Донченка це четверта поспіль перемога в UFC.

Для українця це був третій бій 2026 року. В лютому Донченко на турнірі UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі (США) переміг одноголосним рішенням суддів американця Алекса Мороно.

У червні Данило на турнірі UFC Fight Night 280 в азербайджанському Баку нокаутував шведа Теодора Берггрена.

Таким чином, Донченко подовжив свою переможну серію в змішаних єдиноборствах до дев'яти боїв.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Данило в першому раунді нокаутував бразильця Родріго Сезінандо і став першим чемпіоном The Ultimate Fighter в історії України.

Ultimate Fighter — реаліті-шоу, де перспективні бійці разом живуть, тренуються та змагаються за контракт від UFC.

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