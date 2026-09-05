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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів першого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків стартового туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

Від 8 до 10 вересня відбудуться матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Україну в найпрестижнішого єврокубку представляє чинний чемпіон УПЛ — донецький "Шахтар", який напряму потрапив до основного етапу турніру.

Підопічні Арди Турана розпочнуть єврокубковий сезон у четвер, 10 вересня, виїзним поєдинком проти нідерландського ПСВ.

Розклад і результати матчів 1-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 8 вересня

19:45 "Брюгге" (Бельгія) — "Астон Вілла" (Англія)

19:45 АЕК Афіни (Греція) — ЛАСК (Австрія)

22:00 "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) — "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Лілль" (Франція) — "Бетіс" (Іспанія)

22:00 "Порту" (Португалія) — "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Інтер" (Італія)

Середа, 9 вересня

19:45 "Барселона" (Іспанія) — "Феєнорд" (Нідерланди)

19:45 "Штутгарт" (Німеччина) — "Вікінг" (Норвегія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) — "Атлетіко" (Іспанія)

22:00 "Наполі" (Італія) — "Арсенал" (Англія)

22:00 ПСЖ (Франція) — "Слован" Братислава (Словаччина)

22:00 "Спортинг" (Португалія) — "Галатасарай" (Туреччина)

Четвер, 10 вересня

19:45 ПСВ (Нідерланди) — "Шахтар" (Україна)

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) — "Рома" (Італія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) — "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Комо" (Італія) — "Лейпциг" (Німеччина)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Сабах" (Азербайджан)

22:00 "Славія" (Чехія) — "Ланс" (Франція)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 5 червня 2027 року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

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