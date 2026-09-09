ПСЖ із Забарним розтрощив команду українців у першому турі Ліги чемпіонів

ПСЖ / © Associated Press

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ПСЖ на своєму полі розгромив братиславський "Слован" у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 6:1 .

Господарі відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі — відзначився Усман Дембеле. А вже на 23-й хвилині він же оформив дубль. На 31-й хвилині Ферран Торрес довів перевагу парижан до трьох м'ячів, забивши з передачі Дембеле.

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Після перерви підопічні Луїса Енріке продовжили громити суперника. На 47-й хвилині Ферран Торрес зробив дубль, асистував йому Магнес Акліуш. А вже за десять хвилин іспанський вінгер оформив хет-трик, другу результативну передачу в цьому матчі віддав Дембеле.

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На 58-й хвилині словацький клуб відквитав один м'яч зусиллями — точного удару завдав Сулейман Камара.

Однак останнє слово все одно було за ПСЖ — на 87-й хвилині Фабіан Руїс відправив шостий м'яч у ворота "Слована".

Український захисник французького колективу Ілля Забарний вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь матч.

У складі словацького клубу виступають двоє українців — півзахисник Данило Ігнатенко провів увесь поєдинок на лавці для запасних, а форвард Микола Кухаревич не потрапив до заявки на гру через травму.

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Зазначимо, що обслуговувала цей матч українська бригада арбітрів: головним рефері відпрацював Микола Балакін. На лініях йому допомагали Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя — Дмитро Панчишин.

У другому турі Ліги чемпіонів парижани на виїзді зіграють з англійським "Манчестер Сіті", а братиславська команда прийме німецький "Штутгарт". Обидва матчі відбудуться 14 жовтня.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" здобула розгромну перемогу в стартовому турі Ліги чемпіонів.

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