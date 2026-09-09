Вузький формат більше не працює: в Італії дали пораду Зеленському щодо переговорів з РФ

Віцепрем’єр-міністр Італії Антоніо Таяні / © Associated Press

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В італійському уряді публічно розкритикували звичку спиратися на вузькі дипломатичні групи та закликали президента України Володимира Зеленського залучати до мирного діалогу з Росією всі держави-члени Євросоюзу.

Про це повідомило інформаційне агентство ANSA.

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Позиція Італії щодо переговорів

Під час виступу на пресбрифінгу в Сан-Паулу, віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив на готовності Європи робити значно більше для завершення конфлікту. Він запевнив, що європейські партнери продовжуватимуть активно допомагати українцям.

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«Зеленський також повинен дивитися не на окремі європейські держави, а на всі держави ЄС», — підкреслив керівник зовнішньополітичного відомства.

Італійський посадовець прямо звернувся до очільника української держави з дружньою порадою щодо розширення дипломатичного формату. Він вважає нераціональним концентрувати всю увагу виключно на Франції та Німеччині.

«Найкраще залучати не лише Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу», — заявив віцепрем’єр-міністр.

Чутки про нових перемовників США

Паралельно з європейськими ініціативами з’явилася інформація про серйозні кадрові перестановки в американській переговорній команді. Видання Financial Times написало про наміри Білого дому суттєво скоротити участь Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у процесі.

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«Ви не можете вирішити це, то занурюючись, то виходячи з процесу», — пояснило джерело журналістів неефективність попереднього підходу.

За даними преси, ключові функції у човниковій дипломатії планували доручити безпосередньо директору ЦРУ Джону Реткліффу. Західних союзників та Україну відверто дратував нетрадиційний стиль Стіва Віткоффа, адже його безрезультатні зусилля тривали вже 1,5 року.

«Нас влаштовує Реткліфф, а також Джаред і Стів, проблема полягає в росіянах», — зізнався високопоставлений український чиновник.

Американська адміністрація дуже швидко та різко відкинула всі повідомлення про усунення чинних перемовників. Офіційна речниця Білого дому Анна Келлі опублікувала розлоге спростування та звинуватила газету в поширенні фейків.

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«Уся ця історія — абсолютна фальшивка, основана на свідченнях анонімних джерел низького рівня», — заявила представниця американського уряду.

Вона обурилася тим, що журналісти не дочекалися узгодженого дедлайну для офіційного коментаря та випустили недостовірний матеріал. За її словами, жодних розмов про заміну команди Дональда Трампа насправді ніколи не відбувалося.

«Спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер продовжують надзвичайно наполегливо працювати над досягненням мирної угоди», — наголосила Анна Келлі.

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