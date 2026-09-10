"Арсенал" вирвав перемогу над "Наполі" у стартовому турі Ліги чемпіонів

"Арсенал" / © Associated Press

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Лондонський "Арсенал" на виїзді обіграв "Наполі" в матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол "каноніри" забили в другому таймі — на 75-й хвилині зустрічі Мартін Едегор відзначився результативним ударом після передачі Хрістоса Цоліса.

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У другому турі Ліги чемпіонів підопічні Мікеля Артети приймуть французький "Лілль", а італійський клуб на виїзді позмагається з іспанським "Вільярреалом". Обидва матчі відбудуться 13 жовтня.

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Минулого сезону неаполітанці не змогли подолати основну стадію Ліги чемпіонів, посівши 30-те місце із 36 клубів. "Каноніри" дійшли до фіналу найпрестижнішого єврокубка, де в серії післяматчевих пенальті поступилися ПСЖ.

У чемпіонаті Англії лондонський клуб наразі посідає друге місце, вигравши всі три матчі (9 очок) на старті нового сезону АПЛ — в останньому поєдинку "Арсенал" здійснив камбек і переміг "Челсі" (2:1).

"Наполі" перебуває на 11-й позиції в турнірній таблиці Серії А, маючи 3 очки після трьох зіграних турів — в останньому матчі "партенопейці" поступилися "Інтеру" (2:3).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ із Забарним розтрощив команду українців у першому турі Ліги чемпіонів.

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