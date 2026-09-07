Наполі — Арсенал: букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Арсенал" / © Associated Press

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У середу, 9 вересня, "Наполі" прийме лондонський "Арсенал" у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Минулого сезону неаполітанці не змогли подолати основну стадію Ліги чемпіонів, посівши 30-те місце із 36 клубів. "Каноніри" дійшли до фіналу найпрестижнішого єврокубка, де в серії післяматчевих пенальті поступилися ПСЖ.

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Прогноз букмекерів на матч Наполі — Арсенал

Фаворитом матчу букмекери вважають "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 1,75. Нічия — 3,75. Виграш команди Массіміліано Аллегрі — 4,75.

У чемпіонаті Англії лондонський клуб наразі посідає друге місце, вигравши всі три матчі (9 очок) на старті нового сезону АПЛ — в останньому поєдинку "Арсенал" здійснив камбек і переміг "Челсі" (2:1).

"Наполі" перебуває на 11-й позиції в турнірній таблиці Серії А, маючи 3 очки після трьох зіграних турів — в останньому матчі "партенопейці" поступилися "Інтеру" (2:3).

Раніше повідомлялося, що українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ у Лізі чемпіонів.

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