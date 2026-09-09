Українці заполонили ринок праці Польщі: скільки їх офіційно працює 2026 року

Скільки українців працює у Польщі / © Associated Press

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Кількість офіційно працевлаштованих громадян України в Польщі сягнула позначки у 783,9 тисячі осіб станом на кінець березня 2026 року. За даними Головного статистичного офісу Польщі, за рік цей показник демонструє зростання на 9,6%, що еквівалентно майже 69 тисячам нових робітників.

Про це повідомили у МЗС країни.

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В Польщі офіційно працюють майже 784 тисячі українців

Наразі українці формують основне ядро іноземного ринку праці сусідньої країни, складаючи 68% від загальної кількості іноземців, які працюють. За рік ця частка збільшилася на 1%.

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Загалом, наприкінці березня нарахували 1,15 мільйона громадян інших держав, які працюють у Польщі. Значна частина іноземців задіяна у форматах цивільно-правової зайнятості. 38% іноземних робітників — це 437,7 тисячі осіб — трудяться лише за договорами доручення та аналогічними угодами. Порівняно з минулим роком кількість таких працівників зросла на 8%.

Другою за чисельністю групою іноземних працівників після українців є громадяни Білорусі (121 099 осіб). Далі у списку йдуть вихідці з Індії (22 661 особа) та Грузії (20 946 осіб).

Економічна присутність українців має вагомий вплив на польські фінансові показники. У серпні 2026 року, приурочивши публікацію до Дня незалежності України, міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило аналітику щодо внеску українців у розвиток країни.

2024 року рівень зайнятості серед українського населення досяг 78 відсотків, а їхній безпосередній внесок у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) за той же період оцінюють у 2,7%.

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Крім того, у польському зовнішньополітичному відомстві наголосили на українських бізнесах: українці заснували понад 100 тисяч підприємств, і на сьогодні понад 10% усіх нових компаній у Польщі мають українське коріння.

За даними Євростату, на квітень 2026 року статусом тимчасового захисту в Польщі користувалася 971 тисяча громадян України, а загальна чисельність української спільноти в країні перевищує 1,5 мільйона осіб.

Де зарплати у Польщі сягають понад 200 тисяч гривень

Нагадаємо, у Польщі на початку 2026 року в окремих економічних галузях рівень заробітків здолав позначку у 200 тисяч гривень. Абсолютними лідерами за доходами стали компанії видобувної промисловості, а також технологічні сектори, що опікуються управлінням вебсторінками, хостингом, збереженням даних та обробкою великих масивів даних.

Стрімке зростання виплат у цих напрямках зумовлене колосальним попитом на висококласних спеціалістів і браком кваліфікованих кадрів. В умовах жорсткої конкуренції працедавці змушені постійно підвищувати зарплати, щоб залучати та утримувати досвідчених працівників.

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Водночас найскромніші доходи фіксуються у секторах охорони та детективних послуг через надлишок кандидатів, що позбавляє бізнес стимулів підвищувати зарплати.

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