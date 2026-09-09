ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
2 хв

Українці заполонили ринок праці Польщі: скільки їх офіційно працює 2026 року

Кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі наблизилася до 784 тисяч. Водночас економічний внесок українців у польський ВВП вимірюється мільярдами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Скільки українців працює у Польщі

Скільки українців працює у Польщі / © Associated Press

Кількість офіційно працевлаштованих громадян України в Польщі сягнула позначки у 783,9 тисячі осіб станом на кінець березня 2026 року. За даними Головного статистичного офісу Польщі, за рік цей показник демонструє зростання на 9,6%, що еквівалентно майже 69 тисячам нових робітників.

Про це повідомили у МЗС країни.

В Польщі офіційно працюють майже 784 тисячі українців

Наразі українці формують основне ядро іноземного ринку праці сусідньої країни, складаючи 68% від загальної кількості іноземців, які працюють. За рік ця частка збільшилася на 1%.

Загалом, наприкінці березня нарахували 1,15 мільйона громадян інших держав, які працюють у Польщі. Значна частина іноземців задіяна у форматах цивільно-правової зайнятості. 38% іноземних робітників — це 437,7 тисячі осіб — трудяться лише за договорами доручення та аналогічними угодами. Порівняно з минулим роком кількість таких працівників зросла на 8%.

Другою за чисельністю групою іноземних працівників після українців є громадяни Білорусі (121 099 осіб). Далі у списку йдуть вихідці з Індії (22 661 особа) та Грузії (20 946 осіб).

Економічна присутність українців має вагомий вплив на польські фінансові показники. У серпні 2026 року, приурочивши публікацію до Дня незалежності України, міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило аналітику щодо внеску українців у розвиток країни.

2024 року рівень зайнятості серед українського населення досяг 78 відсотків, а їхній безпосередній внесок у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) за той же період оцінюють у 2,7%.

Крім того, у польському зовнішньополітичному відомстві наголосили на українських бізнесах: українці заснували понад 100 тисяч підприємств, і на сьогодні понад 10% усіх нових компаній у Польщі мають українське коріння.

За даними Євростату, на квітень 2026 року статусом тимчасового захисту в Польщі користувалася 971 тисяча громадян України, а загальна чисельність української спільноти в країні перевищує 1,5 мільйона осіб.

Де зарплати у Польщі сягають понад 200 тисяч гривень

Нагадаємо, у Польщі на початку 2026 року в окремих економічних галузях рівень заробітків здолав позначку у 200 тисяч гривень. Абсолютними лідерами за доходами стали компанії видобувної промисловості, а також технологічні сектори, що опікуються управлінням вебсторінками, хостингом, збереженням даних та обробкою великих масивів даних.

Стрімке зростання виплат у цих напрямках зумовлене колосальним попитом на висококласних спеціалістів і браком кваліфікованих кадрів. В умовах жорсткої конкуренції працедавці змушені постійно підвищувати зарплати, щоб залучати та утримувати досвідчених працівників.

Водночас найскромніші доходи фіксуються у секторах охорони та детективних послуг через надлишок кандидатів, що позбавляє бізнес стимулів підвищувати зарплати.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie