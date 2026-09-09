Як відрізнити сальмонельоз від звичайного "шлункового вірусу": експерти пояснили

Сальмонельоз / © ayzdorov.ru

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Спалах сальмонельозу у Великій Британії пов’язують із закладами харчування, зокрема невеликими кафе, ресторанами та закладами швидкого харчування. Водночас багато людей можуть сприймати симптоми сальмонельозу як звичайний «шлунковий вірус».

Про це пише Mirror.

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Які симптоми можуть вказувати на сальмонелу

За словами лікаря та старшого клінічного консультанта Дональда Гранта, на початку ці захворювання можуть бути дуже схожими. І сальмонельоз, і звичайна кишкова інфекція часто починаються з нудоти, спазмів у животі та діареї.

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Головна відмінність — перебіг хвороби. Звичайний шлунковий вірус зазвичай швидко досягає піку, після чого стан починає покращуватися протягом одного-двох днів. За сальмонельозу симптоми можуть тривати довше.

Насторожити мають:

висока температура, часто понад 38°C;

сильні спазми та біль у животі;

діарея з кров’ю або слизом;

тривале блювання, через яке людина не може пити воду;

симптоми зневоднення — запаморочення, сухість у роті та рідке сечовипускання.

Симптоми сальмонельозу зазвичай з’являються через 6 годин-6 днів після вживання зараженої їжі. Серед потенційно небезпечних продуктів — яйця, птиця та непастеризовані молочні продукти.

Кому потрібно бути особливо обережними

Найвищий ризик тяжкого перебігу мають маленькі діти, вагітні, люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом. У таких випадках інфекція іноді може поширитися з кишківника в кров, що потребує термінового лікування.

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Більшість здорових дорослих одужують удома за допомогою відпочинку та достатньої кількості рідини. Антибіотики потрібні не в усіх випадках.

Водночас за високої температури, появи крові у випорожненнях, сильного блювання або ознак зневоднення лікарі радять не чекати, що все минеться саме, а звернутися по медичну допомогу.

Як знизити ризик зараження

Фахівці радять добре просмажувати яйця, особливо під час харчування поза домом, та уникати страв із сирими або недостатньо термічно обробленими яйцями — наприклад, домашнього майонезу.

Також важливо ретельно мити руки після контакту із сирими яйцями чи м’ясом птиці та не змішувати сирі й готові продукти.

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Нагадаємо, вчені з’ясували, що помідори чері з Сицилії можуть бути джерелом спалахів сальмонельозу в Європі. У 17 країнах упродовж 2011–2024 років зафіксували щонайменше 643 випадки зараження рідкісним штамом Salmonella Strathcona. Генетичний аналіз показав, що 95% зразків бактерії мають спільне походження, що вказує на єдине джерело зараження. Найбільше випадків припало на 2023–2024 роки. У Великій Британії під час останнього спалаху виявили близько 30 випадків цього штаму. Експерти припускають, що бактерії можуть виживати на поверхні помідорів, які зазвичай їдять сирими. В Італії вже почали перевіряти два основні сорти чері.

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