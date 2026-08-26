Постійно свербить шкіра без висипу: які захворювання можуть ховатися за симптомом

Свербіж / © Credits

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Постійний свербіж шкіри не завжди пов’язаний із дерматологічними проблемами. Якщо висипу чи інших очевидних змін на шкірі немає, причину іноді варто шукати у роботі внутрішніх органів.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Свербіж, або прурит, є поширеним симптомом. Його можуть спричинити сухість шкіри, подразнення, алергія, екзема та інші захворювання. Проте якщо неприємне відчуття триває тижнями, поширюється на все тіло або не має зрозумілої причини, це привід звернутися до лікаря.

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Свербіж може бути пов’язаний із захворюваннями печінки

Однією з можливих причин тривалого свербіння без висипу є порушення роботи печінки або жовчовивідних шляхів.

Зокрема, симптом може виникати при холестазі — стані, за якого порушується відтік жовчі. Свербіж іноді особливо сильно відчувається на долонях і підошвах, хоча може охоплювати й усе тіло.

У разі захворювань печінки або жовчовивідних шляхів можуть з’явитися й інші симптоми: пожовтіння шкіри або білків очей, темна сеча, світлий кал, втома чи дискомфорт у животі. Водночас свербіж іноді виникає ще до появи цих ознак.

Причиною можуть бути і проблеми з нирками

Хронічна хвороба нирок, особливо на пізніх стадіях, також може супроводжуватися постійним свербінням. У деяких людей він стає настільки сильним, що заважає спати та суттєво погіршує якість життя.

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Інші можливі ознаки порушення роботи нирок — набряки, втома, нудота, зниження апетиту та зміни сечовипускання. Однак захворювання нирок тривалий час можуть протікати майже непомітно.

Щитоподібна залоза теж може впливати на шкіру

Свербіж іноді виникає на тлі порушень роботи щитоподібної залози.

При гіпотиреозі шкіра може ставати сухою та шорсткою, що провокує свербіння. Серед інших симптомів — втома, підвищена чутливість до холоду, набір ваги, закрепи та уповільнення серцебиття.

При гіпертиреозі свербіж може виникати з інших причин. Він може супроводжуватися підвищеною пітливістю, непереносимістю спеки, прискореним серцебиттям, тремтінням рук і ненавмисною втратою ваги.

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Сам по собі свербіж не є специфічною ознакою захворювання щитоподібної залози, але в поєднанні з іншими симптомами лікар може призначити перевірку її функції.

Не варто виключати дефіцит заліза та захворювання крові

Незрозумілий свербіж може бути приводом для проведення аналізів крові. Зокрема, його іноді пов’язують із дефіцитом заліза.

Такий стан також може проявлятися втомою, блідістю, слабкістю, задишкою під час фізичних навантажень або прискореним серцебиттям.

Деякі захворювання крові теж здатні викликати свербіж. Наприклад, при поліцитемії справжній може виникати виражений свербіж після контакту з водою, особливо гарячою. При цьому висип на шкірі необов’язковий.

У рідкісних випадках свербіж пов’язаний із лімфомою

Постійне свербіння іноді може бути одним із симптомів злоякісних захворювань. Найвідоміший зв’язок існує між незрозумілим свербежем і лімфомою Ходжкіна.

Це захворювання лімфатичної системи найчастіше проявляється безболісним збільшенням лімфатичних вузлів — наприклад, на шиї, у пахвах або паху. Також можуть виникати так звані B-симптоми: незрозуміла температура, сильна нічна пітливість, значна ненавмисна втрата ваги та тривала втома.

За ураження лімфатичних вузлів у грудній клітці можливі кашель, задишка або дискомфорт у грудях.

Водночас не варто лякатися: сам по собі свербіж надзвичайно рідко свідчить про лімфому. Набагато частіше причиною є сухість шкіри, подразнення, екзема або інші доброякісні стани.

Свербіж може бути побічним ефектом ліків

Деякі медикаменти здатні викликати свербіж навіть без висипу. Тому під час консультації з лікарем важливо розповісти про всі препарати, харчові добавки та інші засоби, які ви приймаєте, особливо якщо симптом з’явився після початку нового лікування.

Самостійно скасовувати призначені ліки не варто — можливу побічну реакцію та подальші зміни терапії потрібно обговорити з лікарем.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Короткочасний легкий свербіж, наприклад через сухість шкіри, зазвичай не є приводом для занепокоєння. Проте медична консультація необхідна, якщо свербіж:

триває кілька тижнів;

стає сильнішим;

поширюється на все тіло;

заважає спати або виконувати повсякденні справи;

виникає без зрозумілої причини;

супроводжується збільшенням лімфатичних вузлів;

поєднується з ненавмисною втратою ваги, нічною пітливістю або температурою;

виникає разом із жовтяницею, вираженою втомою чи іншими незвичайними симптомами.

Лікар може оглянути шкіру, зібрати анамнез і за потреби призначити лабораторні дослідження. Подальше обстеження залежатиме від результатів аналізів та інших симптомів.

Постійний свербіж без висипу не означає, що людина обов’язково має серйозне захворювання. Однак якщо він незрозумілий і не минає протягом кількох тижнів, не варто автоматично списувати все на сухість шкіри — іноді цей симптом може бути сигналом проблем, які потребують медичної оцінки.

Раніше ми писали про те, що свербіж після укусу комара виникає через реакцію організму на слину комахи. Щоб полегшити стан, не варто розчісувати місце укусу — це посилює подразнення та може спричинити інфекцію. Натомість шкіру можна охолодити холодним компресом або під проточною водою. Також допомагає легке погладжування ділянки навколо укусу та паста з харчової соди й води. Зазвичай неприємні відчуття минають за кілька днів, однак у разі сильного набряку, підвищення температури чи проблем із диханням слід звернутися до лікаря.

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