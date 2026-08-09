Метеозалежність може з’явитися навіть у здорових людей: які симптоми та наслідки

Головний біль і стрибки тиску / © www.credits

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Спека, дощі та різкі перепади температури, тобто прояви погоди, впливають на самопочуття людини.

Про це в ефірі «Київ24» розповіла лікарка-кардіологиня Центру кардіології та кардіохірургії Олександра Телегузова.

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Різкі зміни температури, атмосферного тиску та вологості, за її словами, можуть впливати на самопочуття людини, а в людей із хронічними захворюваннями — провокувати загострення. Навіть у тих, хто зазвичай не має проблем зі здоров’ям, під час сильної спеки можуть виникати тахікардія, запаморочення та головний біль.

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Тож, метеозалежність і метеочутливість — не міф, а явище, яке має наукове обґрунтування.

«Говорити про метеозалежність чи метеочутливість — це дійсно не якийсь міф чи якась така забавка. Це дійсно науково доведений термін, який говорить про те, що є люди, які більш схильні до зміни самопочуття і навіть до загострення певних станів, якщо є хронічні хвороби», — пояснила лікарка.

На самопочуття, за словами Телегузової, можуть впливати атмосферний тиск, вологість, шквали та пориви вітру, а також зміни якісного складу повітря. Останній фактор, зокрема, може провокувати мігрень або напади хронічних захворювань.

Що відбувається з організмом під час спеки

Лікарка зазначила, що організм змушений адаптуватися до різких змін погоди. Під час спеки судини розширюються, через що організм втрачає рідину та електроліти.

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«Коли ми говоримо про різкі години зі спеки, шквали, град, потім зниження температури, потім знову підвищення, тут можна привести таку аналогію, вона мені дуже подобається, що наше серце працює нібито у дві зміни», — сказала Телегузова.

За її словами, під час спеки відбувається вазодилатація — розширення судин. Разом із потом організм втрачає електроліти, а об’єм циркулюючої крові зменшується. Через це серцю доводиться працювати в умовах додаткового навантаження.

«Тому навіть у здорових людей, які не відчувають ніяких симптомів зазвичай, можуть під час спеки з’являтися тахікардія, запаморочення, коли вони встають, або головні болі. І це все є реакцією нормальною на температуру, на високі цифри», — пояснила кардіологиня.

Чому через зміну погоди може підвищуватися тиск

Коли температура та інші погодні умови різко змінюються, організм знову адаптується до зовнішнього середовища. Важливу роль у цьому процесі відіграє вологість.

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«В такий чин може відбуватися зворотна реакція, коли різкий вазоспазм, людина може знову відчувати підвищення артеріального тиску, навіть якщо вона ніколи до цього не страждала на артеріальну гіпертензію. Це також буде реакцією нормальною на зміну погоди», — зазначила лікарка.

Серед інших можливих реакцій організму на погодні зміни вона назвала запаморочення, головний біль, загострення мігрені, а також проблеми із суглобами.

«Загострення артрозів, артритів — це все також вплив того, що змінюється атмосферний тиск і змінюється вологість», — сказала Телегузова.

Чому «відчувається як» у прогнозі погоди — важливий показник

Окремо кардіологиня звернула увагу на те, що температура повітря, яку показують у прогнозах, не враховує вологості.

«Ці дні, коли ми відчували з вами незвичайну, аномальну спеку, ми бачили температуру, яка зазвичай вимірюється в тіні і яка не зважає на вологість», — пояснила вона.

За її словами, показник «відчувається як» у прогнозі погоди може краще передавати реальні відчуття людини, оскільки враховує вологість.

«Відчуття погоди буде більш правильним, якщо ми будемо зважати ще й на вологість, тому що вологість, вологовіддача — це не те саме, що, наприклад, потовиділення. Це трішки інший механізм, але він теж дуже важливий під час нашої спеки», — підсумувала Телегузова.

Нагадаємо, головний біль — одна з найпоширеніших скарг, з якою люди звертаються до лікаря, але не завжди головний біль є безпечним, інколи він може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям.

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