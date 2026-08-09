Вагітна Соломія Вітвіцька показала свої будні у декреті та заговорила про важливі зміни

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно пішла у декрет, активно готується до народження дитини та показала, чим наповнює свої будні напередодні важливої події.

Зірка зізнавалася, що відмовитися від звичного робочого ритму для неї непросто, та сидіти без діла вона не збирається. Останнім часом у її житті побільшало домашніх справ. Зокрема, Соломія захопилася приготуванням різноманітних страв. Вона також стежить за ремонтом у своїй новій квартирі. А ще знаходить час для зустрічей із близькими та відпочинку.

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Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Свої переживання й спостереження за цим особливим періодом Вітвіцька традиційно описує у своїй рубриці «Вагітна в 45». Цього разу вона розповіла про дивне відчуття часу напередодні великих змін:

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«Цікаво, як змінюється відчуття часу, коли знаєш, що скоро твоє життя розділиться на „до“ і „після“. Зараз особливо хочеться запам’ятовувати якісь зовсім звичайні речі: зустріч із подругою, розмову телефоном, каву, сонячні тіні на обличчі. Нічого великого не відбувається. І, можливо, саме тому це хочеться зберегти. Бо скоро все буде інакше».

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Окреме місце у нинішньому житті ведучої займає її нова оселя. Соломія придбала двокімнатну квартиру в сучасному житловому комплексі вже після розлучення з першим чоловіком. Тепер вона стежить за перебігом ремонту та поступово облаштовує простір, у якому незабаром розпочнеться новий сімейний етап.

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Та найбільше майбутня мама цінує можливість проводити час поруч із коханим Олексієм Ситайлом. Чоловік Вітвіцької служить у Третій штурмовій бригаді, а нині йому вдалося побути разом із дружиною.

Так майбутні батьки використовують можливість насолодитися спільними моментами перед появою дитини. Для Соломії цей час, схоже, став нагодою сповільнитися, більше помічати звичайні радощі та підготуватися до нового розділу життя.

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Нагадаємо, нещодавно 45-річна Соломія Вітвіцька розкрила з чим стикається на шляху перед тим, як стати мамою.

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