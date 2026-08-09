Виїхав за кордон і нарвався на критику: Слава Дьомін різко відповів на закиди про "втечу"

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

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Ведучий Слава Дьомін виїхав за кордон під час війни та пояснив, на яких підставах перетнув кордон і чому його поїздка викликала обговорення в Мережі.

Зірка нещодавно повідомив, що вирушив у відпустку. Він опублікував фото з автомобіля, не розкриваючи подробиць свого маршруту. Згодом Дьоміна помітили за межами України. Це одразу привернуло увагу користувачів. У соцмережах почали з’являтися припущення про можливий незаконний виїзд. Дехто навіть звинуватив шоумена у спробі уникнути мобілізації.

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Зрештою Слава вирішив особисто відреагувати на закиди та пояснити ситуацію.

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«Виїжджати можу з 2022 року. Виїжджав і за волонтерською допомогою, і не тільки. Розповідав про це кілька разів. Втікати з країни не збираюсь. Скоро повернусь», — написав він

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

Дьомін наголосив, що його військово-облікові документи впорядковані, а можливість перетинати кордон він має на законних підставах. За словами ведучого, раніше він уже користувався цим правом, зокрема для поїздок, пов’язаних із волонтерською діяльністю.

«Показувати поїздки за кордон в такий час не вважаю правильним. Чорні окуляри й кепки не одягаю і не ховаюсь», — заявив Дьомін.

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін купив нове авто за понад 30 тис. доларів і шокував, як його старе пошкодила ракета.

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