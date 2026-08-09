Даша Квіткова зробила болісне зізнання про зраду: "В мене ніби вибили землю з-під ніг"

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

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Блогерка Даша Квіткова відверто розповіла про складний період у житті та зізналася, що зіткнулася зі зрадою людей, яким роками беззастережно довіряла.

Останній місяць для блогерки видався непростим. Попри активність у соцмережах, їй зовсім не до веселощів. Квіткова зараз відпочиває з сином в Анталії. Вона продовжує публікувати кадри з Туреччини. Водночас за межами соцмереж переживає серйозну кризу. Причиною стали люди з її близького оточення.

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«Сьогодні я можу вам признатись в тому, що останній місяць я живу в емоційному треші, я не вивожу це, і мені дійсно важко. Я переживаю крадіжку грошей, повний хаос і пи*де** в роботі, який ми намагаємося зараз врегулювати, багаторічну брехню за спиною», — пояснила Квіткова.

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Допис Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

За словами блогерки, найбільше її вразило не лише те, що вона стала жертвою обману, а й тривалість цієї історії. Квіткова роками не допускала думки, що люди, яких вона вважала своїми, можуть чинити проти неї. Тепер їй доводиться переосмислювати власну довіру та проживати наслідки ситуації. Водночас Даша не хоче подавати свою історію як скаргу.

«Я вам не нию, це мій урок, бо справді десь вважаю, що це моя провина, типу це ж я довіряла настільки сильно, що навіть не могла подумати про погане. Тому зараз я проживаю всі свої емоції: гнів, заперечення, сльози, прийняття ще не прийшло. Так, в цьому питанні я виявилась слабка — і в мене ніби вибили землю з-під ніг. Але я знаю, що обов’язково все налагодиться.»

Квіткова також наголосила, що не вважає слабкістю здатність визнати власний стан. Навпаки, вона переконана: іноді найбільше сили потрібно саме для того, щоб чесно сказати собі — ти більше не справляєшся.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова замилувала світлинами з 5-річним сином у Туреччині та похизувалася струнким тілом.

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