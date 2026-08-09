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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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258
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1 хв

Ірина Білик у леопардових штанях вмостилася на колінах у Павла Зіброва: "Було гаряче"

Співачка похизувалася незвичним образом і показала, як розважалася із другом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ірина Білик та Павло Зібров

Ірина Білик та Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Українська співачка Ірина Білик потішила шанувальників новими кадрами в Instagram — співачка в леопардових штанях влаштувала несподівану сценку з колегою.

На фото артистка позує разом із Павлом Зібровим. Білик обрала леопардові штани та чорну об’ємну накидку. Зібров постав у звичному для себе образі. Найбільше уваги привернула їхня жартівлива поза. Ірина вмостилася на колінах у колеги та скорчила кумедну гримасу.

«Було гаряче», — жартома підписала серію кадрів Білик.

Ірина Білик та Павло Зібров / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик та Павло Зібров / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик та Павло Зібров / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик та Павло Зібров / © instagram.com/bilyk_iryna

Спільні фото артистів неабияк розважили користувачів мережі. На одному з кадрів Ірина обіймає Зіброва, сидячи в нього на колінах, і дивиться в камеру з веселим виразом обличчя. Схоже, знаменитості вирішили не надто серйозно поставитися до фотосесії та просто розважитися перед об’єктивом.

До слова, Павло Зібров уже багато років перебуває у шлюбі з Мариною Зібровою. Подружжя виховує доньку Діану.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик ощасливила доньку Зіброва особливим подарунком й показалася вдома у співака.

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