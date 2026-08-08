Тарабарова назвала найдорожчі кліпи у своїй кар’єрі: скільки коштували знімання

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова розсекретила, скільки коштували її найдорожчі кліпи та на які відеороботи вона витрачала понад 30 тисяч доларів.

Артистка відверто розповіла про фінансовий бік створення музичних відео. За словами Тарабарової, якісний кліп потребує значних вкладень. Йдеться не лише про зйомки. У бюджет входить масштаб самої постановки. Окремі відеороботи можуть обійтися артисту в десятки тисяч доларів. Для співачки такі витрати є частиною любові до музики та власної професії.

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«Це понад 30 тисяч доларів», — поділилася Світлана Тарабарова в інтерв’ю радіо Maximum.

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Світлана Тарабарова / © скриншот з відео

Артистка також назвала дві свої роботи, які стали найдорожчими у її відеографії. Йдеться про кліпи на пісні «Мені казково» та «Маніфест». На їхнє створення Тарабарова витратила понад 30 тисяч доларів.

Водночас Тарабарова наголосила, що вартість музичних кліпів може стартувати від 30 тисяч доларів — це понад мільйон гривень за актуальним курсом.

Нагадаємо, нещодавно 36-річна Світлана Тарабарова пожалілась на зайву вагу та показала, який зараз вигляд має її фігура.

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