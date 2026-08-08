Шпигують за зброєю для України: над секретною базою Бундесверу зафіксували невідомі дрони

Над підземною базою Бундесверу кружляли невідомі БпЛА / © ТСН

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Німецькі правоохоронці та військові розпочали масштабне розслідування через зухвалу появу невідомих літальних апаратів над стратегічно важливим об’єктом Бундесверу в місті Мехерніх. За попередніми даними, ці безпілотники могли здійснювати цілеспрямовану розвідку інфраструктури, яка безпосередньо задіяна в підготовці та постачанні озброєння для української армії.

Про це пише Tagesschau.

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Зухвалі маневри над військовим об’єктом

Перші тривожні повідомлення надійшли в ніч проти п’ятниці, коли співробітники приватної охоронної фірми помітили незвичну активність у небі над місцевими казармами. Загалом між 22:00 та 5:00 ранку було зафіксовано щонайменше шість прольотів невідомих дронів, які відверто ігнорували будь-які правила безпеки.

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На місце інциденту негайно прибули наряди місцевої поліції та підрозділи військової поліції Бундесверу, які на власні очі побачили порушників. Згідно з конфіденційним поліцейським звітом, один із безпілотників поводився вкрай нахабно і навіть певний час кружляв просто над головами німецьких вартових на висоті близько 40 метрів.

За оцінками військових експертів, зловмисники могли використовувати професійні апарати типу Fly-380 VTOL, які здатні нести понад десять кілограмів корисного навантаження. Ці потужні дрони розганяються до 150 кілометрів за годину, мають радіус дії до 400 кілометрів і зазвичай використовуються для складної картографії або патрулювання важкодоступних регіонів.

У чому стратегічна цінність бази в Мехерніху

Військовий об’єкт у Мехерніху є справжнім логістичним серцем німецьких збройних сил, адже його головні потужності сховані на глибині 130 метрів під землею. На гігантській площі у 30 тисяч квадратних метрів зберігаються найважливіші запасні частини та надсекретне військове обладнання, захищене від зовнішніх загроз.

Найбільше занепокоєння викликає той факт, що саме тут розташована унікальна для всієї Європи так звана «верф Patriot», де працюють вузькопрофільні фахівці. Вони займаються ремонтом, технічним обслуговуванням та модернізацією зенітно-ракетних комплексів, які відіграють вирішальну роль у захисті українських міст від російського ракетного терору.

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Серія підозрілих інцидентів та російський слід

Ця подія стала продовженням цілої низки тривожних епізодів на території Німеччини, до яких, за підозрами спецслужб, можуть бути причетні російські державні структури або наймані агенти. Як повідомляє Stern, напередодні, у ніч проти середи, у вантажній зоні аеропорту Лейпциг/Галле було виявлено безпілотник із вибухівкою поблизу українських транспортних літаків, який довелося знешкоджувати саперам.

Служби безпеки припускають, що ворожі дрони регулярно використовуються для виявлення слабких місць у захисті критичної інфраструктури та підготовки до можливих актів саботажу. Поліція вже розпочала офіційне розслідування за підозрою у незаконному зніманні військових об’єктів, до якого долучилися військова контррозвідка та Спільний центр захисту від дронів у Берліні.

Проблема шпигунства за Бундесвером набуває систематичного характеру, про що свідчать численні інциденти над тренувальними таборами українських військових. Так, у квітні 2025 року біля секретних антен зв’язку з підводними човнами в Емдені помітили невідомих чоловіків, які запускали дрони і після окрику вартового втекли на мікроавтобусі, вигукуючи щось російською мовою.

А у грудні 2025 року аналогічний переполох стався над місцем дислокації новітньої системи протиповітряної оборони Arrow 3 на кордоні Бранденбурга та Саксонії-Ангальт. Тоді німецьким солдатам навіть довелося застосувати штурмові гвинтівки зі спеціальними оптичними прицілами, намагаючись збити шпигунські апарати, проте жоден із них так і не вдалося ліквідувати.

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Нагадаємо, у Польщі та Балтії розкрили детальний план Кремля щодо провокацій проти східного флангу НАТО. Для ударів по об’єктах у Польщі, Латвії, Литві та Естонії Кремль планує використати перехоплені українські дрони, аби звинуватити в ескалації Київ.

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