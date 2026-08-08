Чи можна пити воду, яка простояла всю ніч: ось що з нею насправді відбувається

Чи можна пити воду, яка стояла всю ніч / © pexels.com

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Хороша новина: якщо вода стояла звичайної кімнатної температури, була захищена від забруднення і не зазнавала сильної спеки, вода наступного дня зазвичай залишається придатною для пиття. Однак із часом її смак і якість можуть змінюватися, особливо якщо склянка була відкрита. Про це пишуть в BHG.

Що відбувається з водою, коли вона стоїть

На перший погляд може здаватися, що вода просто залишається водою. Проте під час тривалого контакту з повітрям у ній відбуваються певні зміни.

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Якщо залишити воду у відкритій склянці на кілька годин, вона контактує з вуглекислим газом із повітря. Це може дещо змінити її кислотність і вплинути на смак. Саме тому вода, яка простояла всю ніч, іноді здається трохи «несвіжою» або має незвичний присмак.

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Це не означає, що така вода автоматично стає небезпечною. Сам по собі змінений смак не є ознакою того, що воду потрібно негайно виливати.

Чи можуть у воді розмножуватися бактерії

Ось тут ситуація дещо цікавіша.

Щоразу, коли ми п’ємо воду безпосередньо зі склянки або пляшки, до неї можуть потрапляти мікроорганізми з рота. Додаткові бактерії можуть опинитися у воді, якщо торкатися країв склянки немитими руками, використовувати забруднену соломинку або ділитися пляшкою з іншою людиною.

У звичайних домашніх умовах це не обов’язково становить небезпеку. Але тепло створює сприятливіші умови для розмноження бактерій. Тому вода, яку залишили, наприклад, у нагрітому автомобілі, — зовсім інша ситуація, ніж склянка на нічному столику.

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Відкрита вода також може контактувати з пилом та іншими дрібними частинками з повітря. Навіть якщо вони не становлять значної загрози, вони можуть впливати на смак води.

Чи можна пити воду з-під крана, яка стояла всю ніч

Якщо йдеться про звичайну питну воду з-під крана, яка простояла одну ніч у чистій склянці за кімнатної температури, її зазвичай можна випити.

У водопровідній воді використовується хлор для контролю бактерій і вірусів. Під час тривалого контакту з повітрям частина хлору поступово випаровується, тому дуже довге зберігання відкритої води не є найкращим варіантом.

Для щоденного вживання найпростіше правило — не накопичувати воду у відкритій тарі, а наливати свіжу порцію.

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Чи має значення, у чому зберігати воду

Так. Матеріал пляшки або іншої ємності також має значення.

Для регулярного зберігання води зручно використовувати скляні або якісні багаторазові металеві пляшки з кришкою. Закрита ємність допомагає захистити воду від пилу, випадкових забруднень і контакту з руками.

З одноразовими пластиковими пляшками ситуація складніша. Висока температура та тривалий контакт із сонячним світлом можуть сприяти переходу певних речовин із пластику у воду. Окремо досліджується і питання мікропластику, який може потрапляти в напої з пластикової тари. Водночас вплив мікропластику на здоров’я досі вивчається, тому не варто робити категоричних висновків.

Особливо небажано залишати пластикову пляшку з водою на сонці або в розігрітому автомобілі.

Скільки може стояти питна вода

Однозначної цифри на кшталт «через 24 години воду потрібно обов’язково вилити» немає. Багато залежить від температури, чистоти ємності, наявності кришки та того, чи пили ви безпосередньо з пляшки або склянки.

Вода, яка простояла приблизно добу в нормальних умовах, зазвичай не становить проблеми для здорової людини, якщо вона не піддавалася впливу високої температури та не була забруднена. Проте для кращого смаку та гігієни рекомендується регулярно наливати свіжу воду.

Якщо вода має незвичний запах, смак або вигляд, краще не ризикувати й налити нову.

Як зберігати воду, щоб вона залишалася свіжою

Є кілька простих правил, які допоможуть уникнути зайвих проблем:

Накривайте склянку, якщо плануєте залишити воду на кілька годин. Для постійного використання обирайте скляні або металеві багаторазові пляшки. Пляшку краще закривати кришкою, особливо якщо носите її в сумці. Не залишайте воду в пластиковій пляшці на сонці або в гарячій машині. Не пийте з однієї пляшки разом з іншими людьми. Багаторазову пляшку варто мити щодня, а пляшки із соломинками — ретельно очищати, зокрема всередині соломинки. Якщо у великій пляшці зберігається вода, краще наливати її окремими порціями в чисту склянку, а не пити безпосередньо з горлечка.

А якщо вода простояла понад добу

Якщо вода залишалася в чистій закритій ємності, перебувала у прохолодному місці й не контактувала з ротом, ситуація відрізняється від відкритої склянки на сонці.

Однак що довше вода зберігається після відкриття, то важливішими стають умови її зберігання. Якщо ви не впевнені в чистоті ємності або вода довго перебувала в теплі, безпечніше замінити її свіжою.

Для людей зі зниженим імунітетом особливо важливо дотримуватися обережності: краще щодня використовувати чисту склянку або свіжу пляшку води.

FAQ

Чи можна пити воду, яка простояла всю ніч?

Так, у більшості випадків воду, яка простояла всю ніч за кімнатної температури, можна пити. Якщо склянка була чистою, вода не стояла на спеці та не була забруднена, сама по собі одна ніч не робить її небезпечною. Водночас відкрита вода може змінити смак через тривалий контакт із повітрям і отримати додаткові бактерії з навколишнього середовища.

Скільки може стояти питна вода?

Точного універсального терміну немає — усе залежить від температури, ємності та способу зберігання. Вода, яка простояла близько доби у звичайних умовах, зазвичай залишається придатною для пиття. Однак для найкращого смаку та гігієни воду рекомендують регулярно замінювати на свіжу, а відкриту воду не залишати надовго в теплі.

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